Cuánto cuesta hoy casarse en la Argentina: el detalle de cada gasto

Casarse en la Argentina implica, para la mayoría de las parejas, uno de los desembolsos más grandes de sus vidas hasta ese momento. Entre el salón, el catering, el vestido, la música, la fotografía y decenas de detalles más, el presupuesto de un casamiento puede volverse difícil de seguir si no se organiza rubro por rubro desde el principio. Este es un repaso de en qué se va el dinero, en base a lo que suelen cotizar hoy las parejas que están organizando su boda.

Salón y catering: el rubro más pesado

Como en la mayoría de los eventos grandes, el salón y el servicio de catering concentran la mayor parte del presupuesto de un casamiento. El precio se cotiza casi siempre por invitado, lo que significa que la cantidad final de la lista tiene un impacto directo —y a veces difícil de anticipar— sobre el costo total. A esto se suma la bebida, que en muchos casos se cotiza aparte y puede representar una porción considerable si se incluye barra libre durante toda la fiesta.

Vestido, ambientación y ceremonia

El vestido de la novia, el traje del novio, la decoración del salón y los costos de la ceremonia —civil, religiosa, o ambas— conforman otro bloque importante del presupuesto. Acá el rango de precios es muy amplio según el nivel de personalización: desde vestidos de diseñador hasta alquileres, y desde una decoración mínima hasta una ambientación completa con flores, iluminación y mobiliario especial.

Música, fotografía y video

La banda o el DJ, junto con el fotógrafo y el camarógrafo, suelen ser de los servicios que las parejas eligen con más cuidado, porque son los que van a quedar como recuerdo permanente del día. Son también rubros donde conviene reservar con mucha anticipación, ya que los proveedores más solicitados suelen tener la agenda completa con meses —a veces más de un año— de anticipación en las fechas de mayor demanda.

Un gasto que suele subestimarse: la comunicación con los invitados

Entre tantos rubros grandes, hay uno que históricamente quedó en un segundo plano a la hora de presupuestar: todo lo relacionado con invitar y coordinar con los invitados. Diseñar e imprimir tarjetas, calcular el envío, hacer el seguimiento de las confirmaciones, comunicar cambios de horario o de lugar, y coordinar detalles como el menú para invitados con restricciones alimentarias son tareas que insumen tiempo real y, en el formato tradicional, también dinero.

Este punto empezó a resolverse de otra manera con la llegada de plataformas especializadas en la organización de eventos. Las invitaciones de casamiento digitales permiten centralizar toda esa comunicación en un solo lugar: la invitación con la información completa del evento, la confirmación de asistencia con un clic, y hasta el registro de preferencias alimentarias o necesidades especiales de cada invitado.

Fiestly es una de las plataformas que se especializó en este segmento en la Argentina, ofreciendo a las parejas una alternativa que reduce tanto el costo de imprimir y distribuir invitaciones como el tiempo que insume hacer el seguimiento manual de las confirmaciones, algo que en casamientos con listas de cientos de invitados puede convertirse en una tarea a tiempo completo en las semanas previas a la boda.

Cómo armar un presupuesto realista

La recomendación más repetida entre quienes ya se casaron es la misma: cotizar todo con tiempo, pedir presupuestos detallados por escrito y no dejar afuera los rubros que parecen menores, porque sumados pueden representar una porción importante del gasto total. La comunicación con los invitados es uno de esos rubros que conviene planificar desde el principio, no solo por el costo, sino porque una mala coordinación puede derivar en errores más caros, como calcular mal la cantidad de mesas o el menú final.

En un contexto donde cada peso del presupuesto de casamiento se piensa con cuidado, entender el detalle completo de cada gasto —incluidos los que suelen pasar desapercibidos— es el primer paso para llegar al día de la boda sin sorpresas económicas de último momento.