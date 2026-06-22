«Le prometieron amor eterno a la bandera»: la postal que emocionó a Varela en pleno aniversario de Belgrano

Tomás tiene la bandera entre las manos y no la suelta. A los nueve años, fue elegido abanderado de su grado, y ese sábado por la mañana, en el polideportivo «La Patriada», caminó hacia el centro del gimnasio sabiendo que sus papás lo estaban mirando desde las gradas. Cecilia Zambrano y Marcelo Albite, vecinos de Villa Aurora, no se perdieron ese instante por nada del mundo. «Orgullosos por sus logros», resumieron. Para ellos era clave estar ahí, acompañarlo.

La escena se repitió cientos de veces esa mañana, con otros nombres y otras familias, pero con la misma emoción. El intendente Andrés Watson presidió la tradicional ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera, protagonizada por alumnos y alumnas de 4° grado de todo el distrito, en el marco del aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, efeméride que se conmemora cada 20 de junio.

El gimnasio se llenó de celular en alto, escarapelas prendidas con cuidado, lazos celestes y blancos vistiendo cada rincón. Fotos, selfies, risas nerviosas y esa ansiedad particular de los chicos y las chicas que están a punto de jurarle lealtad a un símbolo que recién empiezan a entender del todo.

El intendente Andrés Watson se dirigió a los chicos y las chicas antes de la jura, en el marco del aniversario del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

El Mandatario Comunal les habló a los estudiantes sobre la unidad entre familias, padres, madres y maestras a la hora de respaldarlos en lo que llamó «un compromiso histórico» y «una responsabilidad intransferible». Los invitó a evocar a uno de los próceres más importantes del país y a mantener siempre latente su legado.

La directora de la Primaria N°23 de San Emilio, Karina Beaufays, eligió otras palabras para describir la jornada: una fecha «profundamente significativa en nuestra vida democrática», dijo, enmarcada además en los 50 años de la última dictadura cívico militar. Para ella, recordar estos sucesos es un ejercicio indispensable de memoria colectiva.

Entre los protagonistas más jóvenes del día estuvo Emma Cabral Areco, alumna de la misma institución, que entendió perfectamente qué significa este nuevo deber: llevarlo con el corazón, hacer las cosas bien, cuidar las escuelas. Pidió algo simple y enorme a la vez: no romper nunca las promesas, sentir amor a la Patria.

A pocos metros, Ámbar Isabella Montenegro, del colegio «Jesús de Nazareth» de Ingeniero Allan, recordó la actuación imprescindible de Belgrano en la causa independentista y la creación del paño «con los colores del cielo que demostraron esperanza, sueños». Habló de la transformación en buenos ciudadanos para construir una Nación cada día más justa.

La responsable de ese mismo establecimiento, Magdalena Ciulla de Montenegro, fue más allá del territorio que representa la insignia —la tierra, los lagos, los mares, los valles, las montañas, los arroyos— para hablar de su significado más profundo: un símbolo emblemático de la idiosincrasia, la cultura, los valores, la identidad, la paz y la libertad.

Las estrofas del Himno Nacional sonaron interpretadas por la Orquesta Sinfónica Municipal junto a la artista Brenda Correa, que después escoltó a los chicos y las chicas en un «Salve Argentina» colectivo, ya con el pacto de lealtad formalizado.

El intendente estuvo acompañado por su esposa, Mariana Bruzzone, y por una larga lista de funcionarios y representantes institucionales: el jefe de Región 4 DIEGEP, Leonardo Gómez; el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez; el jefe distrital de Educación, Alfredo Schveizer; el presidente del Centro de Veteranos «Héroes de Malvinas», Carlos Orsini; la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Allerbon; además de representantes de las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el ámbito escolar.

Para Tomás, para Emma, para Ámbar y para cientos de chicos y chicas más, esa mañana de sábado quedará grabada como el día en que la bandera dejó de ser una tela en el mástil de la escuela y se convirtió en una promesa propia.