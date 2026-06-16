Florencio Varela: el campo donde mandan los narcos y asesinaron a un policía

En septiembre de 2023 un policía sobrevivió gracias a su chaleco antibalas durante un allanamiento en el mismo predio. Este lunes, a pocas metros de allí pero en el mismo descampado, el sargento Facundo Giménez murió de un disparo en la cabeza durante otro operativo antidrogas. Dos hechos separados por casi tres años, unidos por un mismo territorio.

El descampado sigue ahí.

Crecen los pastizales, cambian los nombres en los expedientes y se suceden los allanamientos. Pero hay algo que parece no moverse. En ese rincón de Florencio Varela donde la Policía persigue desde hace años a las mismas sombras, una bala golpeó un chaleco antibalas en 2023. Este lunes, otra encontró la cabeza del sargento Facundo Giménez.

La historia volvió a escribirse en la zona de La Haya y Ginebra, donde una comisión policial que realizaba tareas vinculadas a una investigación por narcotráfico fue recibida a tiros. Giménez, integrante del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ª, recibió un disparo en la cabeza y murió poco después en el Hospital Mi Pueblo.

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Sin embargo, para los investigadores y para muchos vecinos de la zona, los disparos de este lunes tienen ecos conocidos.

A pocas cuadras de allí, en septiembre de 2023, otro procedimiento policial terminó bajo fuego. Aquella vez el escenario fue el sector de Paysandú y Holmberg. Según la investigación publicada entonces por Infosur, los efectivos fueron atacados a balazos durante un allanamiento relacionado con actividades vinculadas al narcotráfico.

La diferencia entre ambos episodios cabe en unos pocos metros.

En 2023 la bala impactó contra el chaleco antibalas de un policía.

En 2026 la bala impactó en la cabeza de Facundo Jiménez.

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Aunque las causas judiciales son diferentes, ambos hechos comparten elementos que llaman la atención: operativos antidrogas, policías atacados a tiros y un mismo entramado de calles, descampados y terrenos abiertos que desde hace años aparecen en distintas investigaciones criminales.

Vista desde el aire, la zona forma una enorme franja de terrenos baldíos y sectores poco urbanizados que se extiende entre distintos barrios. Allí se mueven investigadores, patrulleros y sospechosos. Allí se realizaron procedimientos, detenciones y seguimientos. Allí también se registraron algunos de los episodios más violentos vinculados al narcotráfico en Florencio Varela.

Para quienes viven cerca, el paisaje parece inmóvil.

Para quienes investigan el delito, es un territorio que vuelve una y otra vez a los expedientes.

La muerte de Giménez volvió a poner el foco sobre ese sector del distrito. Un lugar que ya había sido noticia por ataques armados contra efectivos policiales y que ahora quedó marcado por una tragedia aún mayor.

Porque esta vez no hubo chaleco que alcanzara.

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La pregunta que queda flotando sobre los pastizales y los caminos de tierra es incómoda: cuántas veces más deberá entrar la Policía a ese descampado para que deje de ser noticia.