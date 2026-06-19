La familia de Sabrina Cáceres pide testigos del accidente fatal en Avenida Hudson y Primera Junta

La familia de Sabrina Cáceres, la joven de 22 años que jugaba como defensora en el plantel femenino de Defensa y Justicia y murió tras ser embestida por un camión volquete en Florencio Varela, lanzó una campaña pública para encontrar testigos del hecho. El cuñado de la víctima, Hernán Cabaña, se comunicó con Infosur para difundir el pedido y remarcó que, hasta el momento, el conductor del camión continúa en libertad.

Qué pasó

El accidente ocurrió el lunes 20 de abril alrededor de las 18:10 en Avenida Hudson y Primera Junta, tres días antes del cumpleaños de Cáceres. Según la reconstrucción difundida en redes, la joven circulaba en moto junto a una acompañante, Sabrina Sandoval, de 28 años, cuando fue embestida por un camión volquete de la cooperativa 4 de Junio, conducido por un hombre de 69 años. El rodado frenó 50 metros después del impacto.

Cáceres fue trasladada por el SAME al Hospital Mi Pueblo, donde murió. Sandoval también fue hospitalizada por las lesiones sufridas.

La causa judicial

El conductor fue imputado por la UFI N°7 de Florencio Varela, y la causa quedó caratulada como homicidio culposo. Según indicó la familia, el hombre se encuentra en libertad desde el día del hecho.

El pedido de la familia

Cabaña explicó a Infosur que la versión del acompañante del camionero —quien declaró que Cáceres salía de una calle de tierra de Primera Junta hacia la avenida— no coincide con lo que, según afirma, observaron otros testigos en la zona. La familia busca ahora dar con esas personas para que aporten su testimonio a la causa y pide a quienes hayan presenciado el hecho, o tengan información sobre lo ocurrido, que se comuniquen con la investigación.

«Toda información, por más mínima que parezca, puede ser fundamental para reconstruir lo sucedido», señala el pedido difundido por la familia, que circula bajo la consigna «Justicia por Maisa Sabrina Cáceres».

Quienes cuenten con información pueden comunicarse con la familia a través de las redes sociales de Infosur o de los canales habilitados por los allegados de la víctima.