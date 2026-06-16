La foto de Facundo Giménez: quién era el policía asesinado en Varela

Tenía 31 años y formaba parte del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ª. Murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un allanamiento vinculado a una investigación por narcotráfico en Florencio Varela.

La imagen comenzó a circular entre policías, familiares y vecinos pocas horas después de la tragedia. En la fotografía aparece sonriente, con el uniforme que vistió durante años. Era Facundo Jiménez, el sargento de 31 años que este martes perdió la vida en medio de un procedimiento policial en Florencio Varela.

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La secuencia fue tan rápida como brutal. Según informaron fuentes policiales, efectivos de distintas dependencias realizaban tareas investigativas en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 cuando ingresaron a un descampado ubicado en la zona de La Haya y Ginebra, en cercanías del barrio Pico de Oro.

Fue allí donde los uniformados fueron recibidos a disparos.

Facundo Giménez, policía asesinado en Florencio Varela.

En medio del ataque, una bala impactó en la cabeza de Giménez. Sus compañeros lo trasladaron de urgencia al Hospital Mi Pueblo, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

La noticia recorrió rápidamente las dependencias policiales del distrito. Giménez integraba el servicio externo del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ª y participaba activamente en investigaciones vinculadas a delitos complejos.

Mientras la Justicia intenta determinar quién efectuó el disparo mortal, la Policía informó la detención de tres sospechosos: dos hombres mayores de edad y un adolescente de 15 años.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

Pero detrás de la causa, los expedientes y las pericias, quedó una imagen que desde este martes comenzó a repetirse en celulares y redes sociales: la fotografía de un joven policía de 31 años que salió a cumplir servicio y no regresó a su casa.

Tres detenidos por el crimen

Tras el operativo fueron aprehendidos tres personas, uno de ellos de 15 años. Los investigadores trabajan para establecer las responsabilidades individuales de cada uno y determinar quién efectuó el disparo que terminó con la vida del efectivo.

Conmoción en Florencio Varela

La muerte de Facundo Giménez provocó un fuerte impacto entre sus compañeros de fuerza y en distintos sectores vinculados a la seguridad bonaerense. Durante toda la tarde, mensajes de dolor y condolencias comenzaron a multiplicarse mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

El caso quedó bajo investigación y promete convertirse en uno de los hechos policiales más resonantes del año en Florencio Varela.