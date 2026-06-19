Florencio Varela: invitan a un encuentro de Pentecostés en La Carolina

La Asociación Amigos de Jesús realizará este sábado 20 de junio una jornada abierta a la comunidad en el barrio La Carolina de Florencio Varela. El evento religioso incluirá momentos de oración, reflexión y actividades destinadas a los vecinos.

La fe volverá a congregar a cientos de vecinos en Florencio Varela. La Asociación Amigos de Jesús convocó a participar del evento de Pentecostés, una celebración cristiana que tendrá lugar este sábado 20 de junio desde las 15 horas en la Sociedad de Fomento La Carolina, ubicada sobre las calles 1148 y 1151, a pocos metros de la plaza del barrio.

Bajo el lema «Vení a recibir tu gran de repente», los organizadores invitan a las familias de la zona y de distintos puntos del distrito a compartir una tarde de encuentro espiritual, oración y reflexión comunitaria.

La jornada se desarrollará en un espacio emblemático de La Carolina, donde habitualmente se realizan actividades sociales y culturales para los vecinos. Desde la entidad organizadora destacaron que el objetivo es generar un ámbito de esperanza, acompañamiento y fortalecimiento de los vínculos comunitarios a través de la fe.

Pentecostés es una de las celebraciones más importantes para el cristianismo, ya que conmemora la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, según relatan los Evangelios. En numerosas iglesias y organizaciones religiosas, esta fecha suele estar asociada a encuentros de oración, alabanzas y testimonios de vida.

En Florencio Varela, la actividad busca reunir a creyentes y vecinos interesados en participar de una propuesta abierta y gratuita, en un contexto donde las organizaciones comunitarias continúan desempeñando un rol clave en los barrios del distrito.

Cuándo y dónde será el encuentro

Evento: Pentecostés 2026

Pentecostés 2026 Organiza: Asociación Amigos de Jesús

Asociación Amigos de Jesús Fecha: Sábado 20 de junio

Sábado 20 de junio Hora: 15:00

15:00 Lugar: Sociedad de Fomento La Carolina

Sociedad de Fomento La Carolina Dirección: Calles 1148 y 1151, barrio La Carolina, Florencio Varela