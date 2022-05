Productos orgánicos para cuidar la salud

Los productos orgánicos son elaborados con ingredientes que no han tenido ningún contacto con químicos o procesos de ionización, ni son artificiales. Garantizan muchos beneficios para la salud del organismo, ya que están llenos de nutrientes, no están alterados con químicos ni pesticidas, tampoco se usan insecticidas, ni conservantes o colorantes y no se le incorporan hormonas… como sucede en los alimentos ultraprocesados.

Si hablamos de los pesticidas, sabemos que estos químicos que se agregan a los alimentos que consumimos, dejando residuos tóxicos que son muy perjudiciales para la salud, es así que, se consideran la causa de ciertas enfermedades como: problemas cardíacos, asma, alergias, dolor de cabeza, osteoporosis, hiperactividad o cáncer.

Los alimentos agroecológicos y/o orgánicos, libres de pesticidas, no dañan el organismo y se asimilan mejor. Al utilizar fertilizantes naturales, tienen más vitaminas, minerales y antioxidantes y son de mejor calidad nutricional.

¿Por qué consumir orgánicos?

Te contamos los motivos por los que elegir productos orgánicos en tu día a día, te sumarán en salud y energía:

Son más saludables: como te comentamos anteriormente, al estar libres de residuos tóxicos, cuidan la salud no solo de los consumidores, sino también del agricultor.

Mantienen el equilibrio bioquímico de nuestro organismo: al no contener trazas de hormonas y anabólicos.

Nutrientes de mejor calidad: estos productos y alimentos orgánicos presentan más cantidad y calidad de minerales y vitaminas, antioxidantes, proteínas, azúcares naturales tan necesarios para nuestra salud.

Mejor sabor, color y aroma: al utilizarse fertilizantes naturales, no se dañan las propias características del organismo. Esto permite redescubrir el verdadero gusto de los alimentos.

Promueven un comercio justo: al comprar estos alimentos y productos , estamos ayudando a productores independientes.

El ecosistema lo agradece: no se emplean variedades transgénicas, ni se irradian las semillas. Estos alimentos orgánicos promueven el cultivo de variedades criollas, evitando que se extingan.

Agua más pura: no más contaminación de las fuentes de agua potable, ya que no se utilizan productos peligrosos ni gran cantidad de nitrógeno.

Un suelo fértil: uno de los principales objetivos de la producción orgánica es el cuidado del suelo, el fundamento de la cadena alimentaria.

Más energía: la agricultura tradicional, no orgánica, emplea procedimientos que requieren mucha energía. En cambio, la agricultura orgánica, se basa en el trabajo manual.

Promueven y cuidan la biodiversidad: los métodos de producción empleados para la elaboración orgánica no generan problemas ecológicos.

¿Dónde comprar productos y alimentos orgánicos?

