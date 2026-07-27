Hermes Molaro, actor, locutor y docente vecino de Florencio Varela, interpreta al Genio en «Aladdín y los tres deseos«, uno de los espectáculos familiares más convocantes de estas vacaciones de invierno en el Teatro Multiescena, sobre avenida Corrientes.

Antes de ser el Genio que sale de la lámpara y concede tres deseos, Hermes Molaro fue un vecino más de Florencio Varela con un micrófono y las tablas como oficio. Hoy, esa trayectoria como actor, locutor y docente lo tiene subido todos los días a un escenario de la avenida Corrientes, en una de las producciones familiares que más público convoca en esta temporada de vacaciones de invierno.

La obra es «Aladdín y los tres deseos», que se presenta a diario en la Sala 2 del Teatro Multiescena, sobre avenida Corrientes al 1700, y que desde su estreno viene registrando una convocatoria sostenida entre las familias que recorren la cartelera porteña en busca de un plan para los chicos. Molaro integra el elenco encarnando a uno de los personajes centrales de la historia: el Genio, la figura que acompaña a Aladdín en su recorrido por el deseo, la amistad y el aprendizaje.

La adaptación, dirigida por Virginia Landi, retoma el clásico cuento del joven que encuentra una lámpara mágica y descubre que no todo lo importante puede resolverse con un hechizo. A través del vínculo entre Aladdín, la princesa Jazmín y el resto de los personajes, la puesta invita a reflexionar sobre la honestidad, el coraje y el valor de la amistad, con dirección musical de Florencia Bonafina, producción técnica de Leandro Álvarez y la colaboración artística de Nito Artaza.

El espectáculo apuesta de lleno al vivo: quince actores, actrices, bailarines y cantantes sostienen durante 80 minutos una puesta con música, danza, humor y magia escénica. Junto a Molaro en el Genio, completan el elenco Iago Di Fazio como Aladdín, Melody Szlufman como Jazmín, Luis Siciliano como Jafar, Facundo «Chino» Balbuena como el Sultán, Benicio Mirra como Abú, Alex Pérez como Yago y Valentina Vicenti como la Alfombra Mágica, entre otros intérpretes que dan vida a un universo cargado de color.

La producción pertenece a Artistas en Formación – Escuela Virginia Landi, un espacio de formación actoral que, con este montaje, vuelve a demostrar que el trabajo pedagógico también puede sostener un espectáculo de nivel profesional en el corazón de la calle Corrientes. Para un actor con raíces en Florencio Varela, el escenario elegido no es un dato menor: la avenida que representa, para buena parte del under y del teatro independiente del país, el lugar al que se aspira a llegar.

Tras una primera mitad de vacaciones con muy buena respuesta de público, la obra encara ahora sus últimas funciones antes del cierre del receso escolar. Y lo hace con un anuncio especial: una función por el Día del Niño en la que se recibirán juguetes para donar a chicos en situación de vulnerabilidad, una forma de que la magia de la historia también se sienta fuera del escenario.

«Aladdín y los tres deseos» se presenta todos los días a las 14:45 en la Sala 2 del Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764), con una duración de 80 minutos.