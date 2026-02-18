Paro de la CGT contra la reforma laboral: qué servicios paran en Varela, Quilmes y Berazategui

Se realizará el paro de la CGT de 24 horas contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y la medida tendrá fuerte impacto en el Conurbano sur. Este jueves se verán afectados servicios clave en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

La decisión fue ratificada por la central obrera en rechazo a los cambios laborales propuestos por el Ejecutivo, que incluyen modificaciones en indemnizaciones, condiciones contractuales y esquemas de negociación colectiva.

En la región, el transporte público será uno de los sectores más afectados.

Qué pasa en Florencio Varela por el paro de la CGT

En Florencio Varela no habrá servicio de colectivos en la mayoría de las líneas que circulan por el distrito.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro, por lo que no funcionarán recorridos como la 178 y la 324. Los últimos servicios de este miércoles salen a las 22.00 desde Zeballos y a las 23.30 desde Pompeya en el caso de la 178.

También adhieren trabajadores municipales, docentes y nodocentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, así como el sector bancario. En tanto se suman también docentes pro