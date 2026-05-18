Florencio Varela: miles de fieles celebraron al Señor de Mailín entre música, fe y comidas típicas

Cientos de fieles participaron este fin de semana en Florencio Varela de la tradicional Fiesta Chica del Señor de los Milagros de Mailín, una celebración que reunió en Villa del Plata música folclórica, gastronomía santiagueña, emprendedores locales y una multitudinaria misa encabezada por el obispo Carlos Tissera junto al intendente Andrés Watson.

La devoción, la música del norte argentino y el aroma de las comidas típicas volvieron a adueñarse de las calles de Villa del Plata durante la celebración al Señor de los Milagros de Mailín, una de las festividades religiosas más tradicionales de la comunidad santiagueña en Florencio Varela.

La jornada principal se vivió este domingo al mediodía en la capilla ubicada sobre Beruti, entre Tejedor y Casares, donde cientos de fieles participaron de la misa encabezada por el obispo Carlos Tissera junto al intendente Andrés Watson.

Durante su mensaje, Tissera convocó a “tender redes para solidarizarnos” y pidió trabajar “por realidades que traigan esperanzas concretas”. Además, llamó a las familias a mostrarles a las niñeces y juventudes “el camino del amor y no del odio”.

Pero la celebración no quedó solamente en la fe. Frente al santuario, la plaza se convirtió en un verdadero patio santiagueño, con puestos gastronómicos, emprendedores locales y música folclórica que acompañó toda la tarde.

El intendente Andrés Watson acompañó a la comunidad durante la tradicional Fiesta Chica del Señor de los Milagros de Mailín en Villa del Plata.

Entre los stands estuvo Silvia Toledo, vecina de Bosques, quien ofrecía productos caseros como bombones y budines. “El sábado el clima no ayudó, pero hoy esperamos mucha más gente. Este evento sirve para mostrar la fe y tratar de ser positivos ante tantas noticias feas que escuchamos todos los días”, expresó.

Desde Temperley también llegaron devotos para agradecer promesas cumplidas. Teresa Paz contó que viajó junto a su marido para visitar al Santo y reencontrarse con amistades construidas en Florencio Varela durante los últimos años.

“La palabra que mejor define esto es comunión. Es alegría y bienestar, sobre todo en estos tiempos difíciles”, sostuvo la mujer oriunda de Lomas de Zamora.

En tanto, Marcia Alfonso, vecina de Santa Ana, compartía mates junto a su familia mientras disfrutaba del sol de la tarde. “Es muy lindo poder estar juntos en una celebración tan especial y salir un poco de las cosas malas”, resumió.

La tradicional “Fiesta Chica” del Señor de los Milagros de Mailín volvió así a mostrar una de las postales más representativas de la identidad santiagueña en el sur del conurbano: familias reunidas, música popular, comidas regionales y una fe que cada año convoca a más vecinos en Florencio Varela.

Acompañaron al jefe comunal Christian Rodríguez, secretario general de Gestión Pública, y Daniel Dono Leidi, titular de la cartera de Gobierno.