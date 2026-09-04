Jóvenes y adultos ocuparon las bancas y debatieron sus proyectos en Varela

Se realizó la instancia distrital del 8° Parlamento Bonaerense de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores. Alumnos de CENS, CEBAS y FinEs presentaron iniciativas y eligieron a sus representantes para la etapa provincial.

Algo nerviosa, Lidia Fuentes esperaba sentada en una de las bancas del Concejo Deliberante de Florencio Varela. A su lado estaba su docente. Frente a ella, el recinto que habitualmente ocupan los concejales se había transformado por una tarde en un espacio para escuchar otras voces.

Lidia cursa el Plan FinEs en el establecimiento Luz del Alma, de Zeballos, y había llegado hasta allí para defender una propuesta elaborada junto a otros estudiantes: “Escuelas Sustentables”, una iniciativa que busca incorporar contenedores diferenciados para residuos en las instituciones educativas del distrito y promover la conciencia sobre el reciclado.

Su proyecto fue uno de los tantos que ocuparon las 24 bancas durante la instancia distrital del 8° Parlamento Bonaerense de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, una estrategia pedagógica que convirtió al recinto del Honorable Concejo Deliberante en una pequeña asamblea de estudiantes.

La apertura estuvo a cargo del intendente Andrés Watson, quien destacó la posibilidad de que los participantes pudieran conocer “en primera persona” el funcionamiento legislativo y participar de una experiencia de construcción comunitaria.

El jefe comunal puso el acento en el proceso detrás de cada iniciativa: identificar los problemas cotidianos y, a partir de allí, pensar posibles soluciones.

Andrés Watson, intendente y Gustavo Rearte presidente del HCD de Florencio Varela durante el Parlamento Bonaerense.

El Concejo Deliberante como “casa del pueblo”

Durante la jornada, los estudiantes ocuparon las bancas del recinto ubicado en avenida Calchaquí 6269 y asumieron el desafío de presentar, discutir y defender sus propuestas.

El presidente del HCD, Gustavo Rearte, destacó la elección del recinto para desarrollar la actividad y lo definió como “la casa del pueblo, de la democracia”.

La jornada permitió así que quienes están atravesando procesos de terminalidad educativa pudieran acercarse a una práctica legislativa que habitualmente observan desde afuera.

Participaron integrantes de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), de los Centros Especializados de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública (CEBAS) y del Plan FinEs.

De primeros auxilios a relaciones saludables

Las propuestas discutidas durante el Parlamento abordaron una amplia variedad de problemáticas.

Entre los proyectos aparecieron iniciativas relacionadas con primeros auxilios, conectividad digital, reinserción social, bibliotecas de la memoria, murales de la identidad, circuitos culturales y relaciones saludables, además de la propuesta de escuelas sustentables presentada por Fuentes.

Cada proyecto buscó trasladar al recinto una problemática detectada por los propios estudiantes en sus barrios, escuelas y comunidades.

La dinámica también tuvo una instancia electoral: los participantes votaron a los representantes que llevarán las propuestas de Florencio Varela a la etapa provincial del programa bonaerense.

“Fue una experiencia inolvidable”

Entre quienes acompañaron la jornada estuvo Rolando Fernández, integrante del CENS N° 456 y parlamentario de la edición 2025.

Fernández regresó esta vez al recinto para compartir su experiencia con quienes atravesaban por primera vez la actividad. La definió como “inolvidable” y alentó a los nuevos parlamentarios a participar con tranquilidad.

Pero su testimonio tuvo también una dimensión personal. Destacó la posibilidad que ofrece la terminalidad educativa para quienes, por distintas circunstancias de la vida, buscan recuperar una etapa de formación que había quedado pendiente.

La experiencia, en ese sentido, fue más allá de una simulación parlamentaria.

Para muchos de los estudiantes, sentarse en una banca, tomar la palabra y defender una propuesta significó también ocupar un lugar en la discusión pública.

Y durante una tarde de jueves, las bancas del Concejo Deliberante de Florencio Varela estuvieron ocupadas por ellos.