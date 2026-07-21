AXION energy realizará en Florencio Varela un TechCamp gratuito sobre innovación e inteligencia artificial destinado a PyMEs, cooperativas y organizaciones sociales. La capacitación, con certificación oficial de la UTN, tendrá lugar el 30 de julio y las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de julio.

AXION energy llevará adelante en Florencio Varela una jornada gratuita de capacitación en innovación e inteligencia artificial destinada a PyMEs, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil. La actividad forma parte de Mentes Transformadoras LAB y busca acercar herramientas tecnológicas para fortalecer proyectos con impacto económico y social.

La iniciativa forma parte de Mentes Transformadoras LAB, un programa impulsado por Fundación Nobleza Obliga con el acompañamiento de AXION energy a través de su programa Promover, que busca acercar herramientas tecnológicas y de desarrollo socioproductivo a distintos puntos del país.

El encuentro correspondiente a la Provincia de Buenos Aires se realizará el 30 de julio, de 9 a 17 horas, en el Centro de Desarrollo Humano «La Nazarena», ubicado en Falucho 2999, Florencio Varela. La participación será gratuita, con cupos limitados y certificación oficial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 27 de julio mediante el formulario disponible en la plataforma de Mentes Transformadoras LAB.

La propuesta ya recorrió las provincias de Córdoba y Jujuy, mientras que en las próximas semanas continuará su itinerario por Salta, Catamarca, Santa Fe y Tierra del Fuego, consolidando una red federal de capacitación orientada a potenciar proyectos con impacto económico y social mediante el uso de nuevas tecnologías.

Desde AXION energy explicaron que la iniciativa integra el programa Promover, destinado a acompañar el desarrollo productivo de las comunidades donde la empresa tiene presencia, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector privado, organismos públicos y organizaciones sociales.

«Promover es un programa de desarrollo económico y social que realizamos desde AXION energy y que está destinado al apoyo y acompañamiento del desarrollo productivo de las comunidades donde tenemos operación», expresó Roberto Dabusti, gerente de Responsabilidad Social Empresaria de la compañía, quien destacó además la importancia de generar alianzas para impulsar la innovación y el crecimiento de emprendedores, PyMEs y organizaciones.

Por su parte, la presidenta de Fundación Nobleza Obliga, Liliana Larrarte, sostuvo que esta nueva etapa del programa incorpora herramientas de inteligencia artificial y un enfoque socioproductivo que permitirá a las organizaciones desarrollar proyectos con mayor impacto y sostenibilidad.

Uno de los ejes centrales de esta edición será la incorporación de contenidos vinculados a inteligencia artificial aplicada, cuya currícula estará a cargo de Fundación Innova Comunidad, organización especializada en tecnología orientada al desarrollo social y productivo.

Con esta iniciativa, AXION energy busca seguir promoviendo la innovación, la capacitación y el desarrollo de capacidades en organizaciones de todo el país, facilitando el acceso a herramientas que mejoren la eficiencia, la competitividad y el crecimiento sostenible.

Los interesados en participar podrán completar su inscripción a través del sitio oficial de Mentes Transformadoras LAB.