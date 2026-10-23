Una fotografía tomada durante las horas de la noche en el Cementerio de Florencio Varela encendió el debate y los escalofríos. Entre las cruces e iluminaciones tenues del campo santo, una enigmática silueta al fondo rompe la calma del lugar.

En el límite entre lo cotidiano y lo inexplicable, la ciudad de Florencio Varela vuelve a ser escenario de un fenómeno que causa conmoción. Una impactante imagen capturada en las inmediaciones del cementerio local muestra una panorámica nocturna marcada por el silencio, las hileras de sepulturas y la sombra de la vegetación que rodea el predio.

Sin embargo, al observar detenidamente el pasillo central de la necrópolis, un detalle helado salta a la vista: en la penumbra, una figura oscura permanece erguida. La imagen, que según se confirmó no cuenta con alteraciones ni intervenciones de inteligencia artificial, reavivó las viejas historias y mitos urbanos que circulan desde hace décadas alrededor del predio municipal.

Foto nocturna del pasillo central del Cementerio de Florencio Varela con cruces iluminadas y una figura misteriosa al fondo. ¿La ves?

Entre el mito urbano y el escalofrío

Para muchos, la presencia de siluetas o reflejos en fotos nocturnas suele atribuirse a juegos de luces y sombras propios de la escasa iluminación del lugar. Para otros, en cambio, se trata de una manifestación difícil de explicar que alimenta la rica mitología de los barrios varelenses.

El Cementerio de Florencio Varela, con sus pasillos arbolados y sus panteones que guardan la historia de la región, suma así un nuevo capítulo a las narraciones que se transmiten de boca en boca.

¿Una simple ilusión óptica producida por la penumbra o un misterio sin respuesta? Mientras las opiniones se dividen, la imagen continúa circulando y dejando a más de uno con la piel de gallina.