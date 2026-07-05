Más de 220 manzaneras se capacitaron en cuidado de adultos mayores en Florencio Varela

El intendente Andrés Watson entregó los certificados a 228 manzaneras que completaron el programa municipal «La red que cuida», orientado a fortalecer el acompañamiento y la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad en personas mayores del distrito.

Más de 220 manzaneras de Florencio Varela completaron su capacitación en cuidado integral de adultos y adultas mayores, en el marco del programa municipal «La red que cuida». En total, 228 referentes barriales recibieron sus certificados en un acto encabezado por el intendente Andrés Watson.

La entrega se realizó en la Sociedad de Fomento ubicada en la esquina de Senzabello y Famatina, en el barrio Gobernador Monteverde, donde el jefe comunal destacó el rol que cumplen estas mujeres dentro de la red comunitaria del distrito.

La capacitación estuvo integrada por ocho encuentros en los que las participantes recibieron formación sobre envejecimiento saludable, promoción y prevención de la salud, primeros cuidados, asistencia cotidiana y técnicas para evitar lesiones durante el acompañamiento de personas mayores.

«Fue una capacitación fundamental para que 228 manzaneras fueran la primera contención de este grupo etario y de sus familias a partir de los conceptos adquiridos, no solo con su atención, sino también mediante la detección temprana de derechos vulnerados», afirmó Watson durante la ceremonia, donde agradeció además el compromiso de las participantes por sumarse a la iniciativa.

«Es muy importante la voluntad de seguir aprendiendo para colaborar con los vecinos y vecinas de Florencio Varela», agregó el intendente.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Laura Vivas, destacó que el programa forma parte de una estrategia municipal para fortalecer la protección de las personas mayores y remarcó la decisión del gobierno local de sostener políticas públicas de acompañamiento a este sector. La funcionaria también cuestionó las políticas del Gobierno nacional, al considerar que los adultos mayores atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad.

Las propias participantes coincidieron en destacar el valor práctico de lo aprendido. Cristina Hoyos, vecina del barrio Ricardo Rojas y cuidadora domiciliaria, contó que durante las clases aprendieron a controlar la presión arterial, medir la glucemia y actuar ante una caída. «En mi caso fue especialmente importante porque trabajo como cuidadora», señaló.

Susana Brandel, del barrio Las Margaritas, remarcó que los contenidos fueron útiles para asistir a personas con movilidad reducida o enfermedades: «Aprendimos cómo tratarlas y trasladarlas correctamente. Eso fue realmente muy valioso», afirmó.

Norma Benítez, del barrio El Molino, valoró en tanto la formación recibida para acompañar situaciones vinculadas a la salud emocional de las personas mayores. «También aprendimos cómo acompañar a personas mayores que atraviesan cuadros de depresión o diferentes situaciones de vulnerabilidad», expresó tras recibir su diploma.

El programa «La red que cuida» forma parte de las políticas municipales para fortalecer el trabajo de las manzaneras como referentes barriales, brindándoles herramientas para dar una primera respuesta ante situaciones de riesgo y orientar a las familias hacia los servicios de salud y asistencia social cuando sea necesario.