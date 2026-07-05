Florencio Varela ya tiene su Día del Docente Detenido-Desaparecido

El Concejo Deliberante de Florencio Varela aprobó por unanimidad establecer el 26 de junio como el Día del Trabajador de la Educación Varelense Detenido-Desaparecido. La fecha coincide con el natalicio de Mirta Gerelli, docente y militante secuestrada durante la última dictadura y desaparecida en los centros clandestinos «Pozo de Quilmes» y «Pozo de Banfield».

El Concejo Deliberante de Florencio Varela aprobó por unanimidad el proyecto de resolución N° 29.638/25, que incorpora al calendario oficial del distrito el 26 de junio como el Día del Trabajador de la Educación Varelense Detenido-Desaparecido. El presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Rearte, definió la iniciativa como un acto de estricta justicia comunitaria.

A través de sus redes sociales, Rearte sostuvo que la declaración se enmarca en un camino político, institucional y social que la comunidad varelense viene transitando de manera sostenida. El titular del HCD remarcó además que la sesión incluyó otros pronunciamientos: el cuerpo expresó su solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Bolivia, en este último caso a pedido de un sector de la comunidad boliviana radicada en el distrito.

La fecha elegida no es azarosa. El 26 de junio de 1950 nació en Quilmes Mirta Teresa Gerelli, docente que vivió, cursó su primaria y secundaria en Florencio Varela, y que fue secuestrada durante la última dictadura militar.

Mirta Gerelli, la docente y militante varelense en cuyo homenaje se estableció la nueva fecha en el calendario del distrito.

Conocida entre sus compañeros de militancia como «Irma», «Petisa» o «La Peti», Gerelli era maestra de grado y profesora de música, formada en piano. Continuó su formación en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde estudió pintura mural y se desempeñó como docente de plástica. Fue durante esos años de estudio que comenzó a militar en el peronismo y se sumó a la organización Montoneros.

Su hermana Mirian la recordó como una persona de fuertes convicciones, que de adolescente atravesó una epilepsia y logró superarla, y que enfrentaba cada límite impuesto reclamando explicaciones. Según su testimonio, cuando algo le parecía injusto, sentía que «la sangre le hervía», y no aceptaba resignarse sin dar pelea.

Separada y madre de dos hijas, Gerelli formó pareja con Carlos Esteban «Chamaco» Rodríguez, también militante de la organización. Fue secuestrada el 26 de febrero de 1977 en Bernal, a los 26 años. Su paso fue documentado en dos centros clandestinos de detención: el «Pozo de Quilmes» y el «Pozo de Banfield», donde permanece desaparecida.

Su hija, María Celeste Gerelli, la recuerda con orgullo. Según relató, le resulta admirable la entrega de quienes, como su madre, arriesgaron todo por un ideal colectivo, con plena conciencia de lo que estaban dispuestos a dar. Contó además que su propia hija de diez años —nieta de Mirta— debió realizar un trabajo escolar sobre su historia familiar, y lo hizo con la misma sensación de orgullo por la militancia y la memoria de su abuela.

Además de la declaración central, el Concejo Deliberante trató expedientes vinculados al funcionamiento de las áreas de Educación, Desarrollo Social e Inspección General, y adhirió formalmente a la Ley de Emergencia Económica de la Provincia de Buenos Aires. También se aceptó una donación de la comunidad japonesa local destinada a los Jardines Municipales del distrito.

Con esta declaración, Florencio Varela suma una fecha propia al calendario de la memoria: un día que, a partir de ahora, unirá cada año el recuerdo de los trabajadores de la educación detenidos y desaparecidos con la historia de una de sus vecinas.