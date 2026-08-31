La hermana de Lucas Escalante le respondió a Cristian Centurión: «Que diga dónde está mi hermano»

Tras conocerse la entrevista de Cristian Centurión desde la cárcel, la hermana de Lucas Escalante, el joven desaparecido desde diciembre de 2022, exigió en un video que el acusado revele el paradero de su hermano y reclamó una fecha urgente para el juicio, tras la excusación del Tribunal N° 2 de Florencio Varela.

Hace casi cuatro años que una familia repite la misma pregunta sin obtener respuesta: ¿dónde está Lucas Escalante? Esta semana, la hermana del joven desaparecido el 9 de diciembre de 2022 volvió a hacerla en un video, después de conocerse la entrevista que Cristian Centurión dio desde el penal de Olmos.

En el mensaje, la mujer reconstruyó el último día en que se supo algo de su hermano: contó que esa tarde Lucas se había dirigido, junto a Lautaro Morello, hasta la quinta de la familia Centurión, adonde Cristian los había citado desde el celular de su primo, Maximiliano. Desde entonces, dijo, no volvieron a tener novedades.

Al enterarse de que Centurión había roto el silencio desde la cárcel, la hermana de Lucas le respondió directamente: «Que me diga dónde está Lucas Escalante, que diga qué hizo con él», reclamó, y extendió el pedido «a él y a toda su familia y a todo este poder corrupto».

La mujer también apuntó contra los tiempos de la Justicia. Recordó que, hasta el momento, la causa no tiene fecha de juicio, después de que el Tribunal N° 2 de Florencio Varela y el fiscal Marcelo Selier se excusaran de llevar adelante el proceso. «Apelamos a eso, no queremos venganza, queremos justicia, queremos que la justicia actúe como corresponde», sostuvo, y reclamó una definición urgente sobre la fecha del debate.

La familia de Lucas Escalante continúa, casi cuatro años después de la desaparición, a la espera de las mismas dos cosas: saber qué pasó con Lucas, y que el caso finalmente llegue a juicio.