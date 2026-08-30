Así cayó la banda narco que operaba en cuatro barrios de Florencio Varela y Quilmes

Un operativo conjunto entre la Justicia, la Policía Bonaerense y con aporte del Municipio de Florencio Varela permitió desbaratar una red de comercialización de drogas que operaba en los barrios Pico de Oro, Luján, San Francisco Solano y La Cañada, en articulación con los procedimientos que ya se venían realizando en el barrio San Francisco. Hubo 18 detenidos, entre ellos el jefe de la banda, señalado como responsable del asesinato del sargento Facundo Giménez.

Un megaoperativo antidrogas desarrollado este sábado permitió desbaratar una red de comercialización de estupefacientes que operaba en distintos barrios de Florencio Varela y Quilmes, con un saldo de 18 personas detenidas, entre ellas el supuesto jefe de la organización.

El operativo fue resultado de una investigación iniciada el 16 de junio de este año por los fiscales Darío Provisionatto, titular de la Fiscalía N° 1, y Leonardo Valli, titular de la Ayudantía de Drogas. Esa misma noche, durante un allanamiento en un campo narco, había sido asesinado el sargento Facundo Giménez, de 31 años y vecino de Florencio Varela. Según la línea investigativa de los fiscales, los responsables de ese crimen integraban la misma banda que comercializaba drogas en el barrio Nuevo Paraná, en la zona de Villa Argentina Luján, San Francisco Solano.

El municipio de Florencio Varela con importante aporte para el operativo antidroga. (Foto Prensa Varela)

Tras dos meses de investigación, con intervención de un equipo de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense y de la Superintendencia de Fuerzas Especiales (FOE), este sábado se realizaron 27 allanamientos: 12 en el barrio Pico de Oro, 9 en Villa Luján, 4 en San Francisco Solano, 1 en La Cañada y 1 en el barrio IAPI, del partido de Quilmes, donde fue detenido el jefe de la banda. Según establecieron las escuchas telefónicas, el grupo estaba compuesto mayoritariamente por personas de nacionalidad paraguaya.

El análisis de los teléfonos secuestrados permitió reconstruir la red de vendedores y las dinámicas de funcionamiento de la organización, que operaba de manera violenta en los cuatro puntos de venta identificados. En los operativos se secuestraron importantes cantidades de droga, chalecos antibalas y cuadernos con registros precisos de la operatoria de la banda.

A este operativo se sumó, además, un trabajo articulado entre el Municipio de Florencio Varela y la Provincia, que derivó en una treintena de procedimientos adicionales ejecutados por el área de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense, con requisas en viviendas del partido y de Quilmes. Ese operativo dejó un saldo de 16 personas detenidas y 4 aprehendidas, una de ellas con causas abiertas por sicariato y homicidio, y otra que no respetaba su arresto domiciliario.

«A pedido de la fiscalía, la Comuna tomó intervención para el derribo de los búnkers ligados a estos hechos», detalló el coordinador de la Guardia Comunal, Eduardo González.

En total, entre ambos procedimientos se secuestraron 4 armas de fuego, grandes sumas de dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, 8 vehículos, 521 envoltorios de marihuana y otras drogas, además de elementos de pesaje utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.