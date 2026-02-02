Golpes, denuncia y detención: otro caso que conmueve a Varela

Una denuncia por violencia a una nena de dos años activó un allanamiento de urgencia en Florencio Varela. La madre fue detenida y la menor quedó bajo resguardo familiar.

Un llamado de alerta por un presunto episodio de violencia infantil activó un operativo policial en Florencio Varela y terminó con una mujer detenida. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Lucía al 1000.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras una denuncia que advertía sobre una situación de riesgo para una menor de dos años. Al arribar, el personal intentó constatar el estado de salud de la niña, pero la madre se negó a permitir la revisión.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Unidad Funcional de Instrucción N.° 10, que dispuso un allanamiento de urgencia. Como resultado del procedimiento, la mujer, de 22 años, fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 4ª.

Posteriormente, la menor fue examinada por profesionales de la salud, quienes certificaron que se encontraba fuera de peligro. Luego, quedó al resguardo de su abuelo paterno, bajo seguimiento de los organismos correspondientes.

La mujer quedó a disposición de la Justicia, imputada por el delito de lesiones agravadas por el vínculo, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.