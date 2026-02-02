Cuándo extraditarán a “Pequeño J” por el triple crimen de Varela

Registrarse
Actualidad
La IA juega su futuro en el Año Nuevo chino
7 febrero, 2026
Reunión clave por la emergencia en el transporte de Varela
7 febrero, 2026
Paro de colectivos en Florencio Varela: líneas caídas y emergencia
7 febrero, 2026
Por qué los colegios privados de Varela, Quilmes y Berazategui están en alerta
3 febrero, 2026
¿Qué le pasa al Hermano Pascual? Convocan a orar por su salud
2 febrero, 2026
Política
Kicillof ordenó el PJ y el peronismo cerró filas en Varela, Quilmes y Berazategui
9 febrero, 2026
Golpe a la Provincia: $80 mil millones menos y el Conurbano le apunta a Nación
4 febrero, 2026
Balor va por el PJ: confirmó su candidatura en Berazategui
30 enero, 2026
El Bicho Canasto: lo que no se vio en la sesión preparatoria del HCD de Florencio Varela
6 diciembre, 2025
Florencio Varela: juró el nuevo Concejo Deliberante y Gustavo Rearte fue ratificado como presidente por unanimidad
6 diciembre, 2025
Policiales
Escuela Primaria 54 Florencio Varela: la incendiaron y hubo repudio docente
5 febrero, 2026
¿Por qué tanto odio a la educación? Vandalizaron dos escuelas en 24 horas en Florencio Varela: incendiaron 7 aulas de la Primaria N°67 y...
3 febrero, 2026
Golpes, denuncia y detención: otro caso que conmueve a Varela
2 febrero, 2026
Borracho y en reversa: atropelló a un motociclista y huyó
28 enero, 2026
Qué encontraron en tres operativos narco en Florencio Varela
27 enero, 2026
Municipios
Florencio Varela
La Plata
Almirante Brown
Quilmes
Deportes
¿Por qué el fútbol de Italia sigue siendo una referencia en Europa?
27 enero, 2026
Orgullo de Berazategui: siete deportistas de Hudson fueron al Nacional de Wushu y todos hicieron podio
21 enero, 2026
Es de Varela, tiene 13 años y representará a Argentina en el Mundial de Wushu en China
6 enero, 2026
Volvió «Defensa Corazón»: reeditaron en digital la revista histórica del Halcón y la presentaron en el festejo de los campeones del ’85
2 diciembre, 2025
La ilusión varelense rumbo a los Juegos Bonaerenses
13 octubre, 2025
Cuándo extraditarán a “Pequeño J” por el triple crimen de Varela