El teléfono de Reclamos Varelenses sonó pasadas las nueve de la noche del viernes 23 de octubre. Del otro lado, según contó el propio grupo de Facebook, una mujer lloraba y pedía ayuda. Era una policía amenazada en Florencio Varela, que poco antes había dejado asentada su denuncia en la Comisaría 2ª.

Le explicó, siempre según ese relato, que la situación económica la había llevado a pedir préstamos. «Soy policía, pero no llego a fin de mes», habría dicho. Su nombre, su jerarquía y su destino quedaron bajo reserva, a pedido de ella y por la seguridad de su familia. Infosur mantiene esa reserva, aunque pudimos acceder a la denuncia.

La denuncia pone números a ese principio. En agosto pidió doscientos dólares a un hombre, al que aquí llamaremos G. Según su declaración, él le dijo que trabajaba en la guardia comunal del Municipio, aunque aclaró que ya no. También le explicó que el dinero era de una tercera persona, de quien nunca dio datos, y fijó la condición: devolver el doble, cuatrocientos dólares.

En septiembre retomaron el contacto por WhatsApp. Ella se había atrasado. Según el documento, entregó 400.000 pesos en mano y transfirió otros 100.000 a la cuenta de un tercero. Pidió que le quitaran el interés y G. respondió que debía tres millones de pesos por el atraso. Ella ofreció saldar la deuda con ropa nueva, valuada en unos ochocientos mil pesos. Según su relato, él lo rechazó.

Después llegaron los mensajes. Primero uno de visualización única, donde le habría advertido que se meterían en su casa para cobrarse. El viernes, a las cuatro de la tarde, llegaron más: los prestamistas sabían dónde vivía, conocían a su familia y tenían fotos de sus padres. Si no pagaba, les harían daño. Además, le anticiparon que el sábado irían a su lugar de trabajo con intención de robar.

A Reclamos Varelenses le contó que no duerme y que tiene miedo de que cumplan lo que le dicen. En la denuncia aclaró que no sabe si esas terceras personas existen y que no tiene testigos. Pidió una consigna policial en su vivienda para garantizar la seguridad de su familia.

Fuente: Reclamos Varelenses.