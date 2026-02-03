Espadas, música celta y comida medieval: plan gratis en Berazategui

Este domingo 8 de febrero, la Plaza San Martín de Berazategui será escenario del Festival B-Play Medieval, una propuesta gratuita con música celta, artesanos y recreacionismo histórico.

El verano en Berazategui suma una de sus propuestas más esperadas. Este domingo 8 de febrero, de 16.00 a 22.00, la Plaza San Martín (Av. Mitre entre 6 y 7) se transformará en un verdadero viaje en el tiempo con una nueva edición del Festival B-Play Medieval, un clásico que ya forma parte de la agenda cultural local.

Con entrada libre y gratuita, el evento es impulsado por la Municipalidad de Berazategui, a cargo del intendente Carlos Balor, y organizado por la Secretaría de Cultura y Educación, en el marco del Ciclo de Verano 2026.

Música celta, artesanos y sabores de época

La propuesta invita a vecinos y vecinas de todas las edades a sumergirse en el universo medieval. Durante la jornada habrá un Festival de Música Celta, stands de artesanos y artesanas medievales, gastronomía típica de la época y espacios de recreacionismo histórico, que recrean vestimentas, costumbres y escenas del Medioevo.

El B-Play Medieval se consolidó como una de las actividades culturales más convocantes del verano, combinando entretenimiento, historia y encuentro comunitario en un espacio público emblemático del distrito.

Una salida ideal para el verano

Pensado como un plan familiar y al aire libre, el festival se suma a la variada programación cultural que Berazategui ofrece durante la temporada estival. En caso de malas condiciones climáticas, la actividad será suspendida.

Quienes deseen conocer el resto de las propuestas del Ciclo de Verano 2026 pueden consultar la agenda cultural en el sitio oficial del Municipio o a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación y de la Municipalidad de Berazategui.