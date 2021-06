Crimen de la policía Micaela Romero: Tribunal Penal Juvenil N° 2 comenzará a juzgar desde el 5 de julio a tres menores involucrados en el hecho

Ya tiene fecha de juicio oral el proceso contra tres menores acusados del homicidio de la policía federal, Micaela Romero. Será el lunes 5 al jueves 8 de julio en la sede de los Tribunales Penales de Quilmes; más precisamente en la sala de la planta baja, la más amplia del edificio y que está acondicionada con las medidas de bioseguridad por el COVID 19.

Lo confirmó María Constante a través del perfil de facebook “Justicia por Micaela Romero” con el siguiente mensaje “Gente querida, amigos, familia, conocidos, vecinos, gente que no nos conocía, gente del facebook, ya tenemos fecha para el juicio de Micaela Romero 5,6,7 y 8 de julio” y adelantó quiero organizar una marcha para el último día que sería el 8 de julio para apoyar en el pedido de justicia para que mi hija pueda descansar en paz; para que los jueces sientan que tienen que dar una condena ejemplar, para que esto no vuelva a pasar; para que no sufra más otra madre y otra hija, otros hermanos, otro padre. Toda una familia destruida por un menor delincuente. Tenemos que ser muchos para hacernos escuchar, les pido con todo el corazón que nos acompañen en esta última etapa en el Juzgado de Menores en Quilmes !!! Digamos presente en nombre De MICA JUSTICIA !!!!!!”.

Por los hechos estarán sentados en el banquillo de los acusados tres menores, la fiscal será la doctora Julia Bottaso y el proceso estará a cargo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 a cargo de Alejandro Paccioretti; Gladys Krasuk y Analia Consolo.

La madre de Micaela Romero, María, expresó además que “espero que se haga justicia porque arruinaron una familia, que los jueces no duden en aplicar todo el peso de la ley”.

Micaela Romero tenía de 23 años, era madre de una nena de dos, tenía un año de antigüedad en la fuerza y se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica cuando fue asesinada.

Su crimen fue cometido en plena pandemia por la Covid-19, cerca de las 7 de la mañana del domingo 16 de agosto del año pasado, que era el Día del Niño, cuando se encontraba vestida de civil y, junto a un amigo, fue a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en la calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, partido de Quilmes.

