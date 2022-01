Una distribuidora fuera de control

Los vecinos de Villa Esther en Florencio Varela ya no saben qué hacer, a quién reclamar. Una distribuidora de bebidas está totalmente fuera de control generando un verdadero malestar entre el vecindario que ya realizó múltiples quejas ante la municipalidad, pero todo cae en saco roto.

El polémico comercio está ubicado sobre la calle Garibaldi esquina Presidente Perón y es el centro del reclamo vecinal por utilizar la calle como zona de maniobras y carga y descarga de mercadería, generando ruidos molestos, desperdicios y fuertes olores en la zona.

«Ponga que no se puede pasar por ninguna de las dos veredas. Imagínate alguna señora con carrito de bebé … Los plásticos vuelan y se meten en la casa, estoy todo el día limpiando la mugre que me dejan», dijo a Infosur una de las vecinas que viene soportando el infierno al que es sometida.

No es la única. Otro vecino señaló que «Encima que se hacen los dueños de la calle, andan a los gritos a las 4:30 de la mañana, nadie puede dormir. La municipalidad no hace nada, me cansé de hacer reclamos», remarcó visiblemente ofuscado.