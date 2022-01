Las recomendaciones más importantes para el uso racional de la electricidad

La entidad recordó que los equipos con etiquetado energético de clase A «son los más eficientes» y aconsejó «apagar los televisores y los equipos con información en ventanas digitales (displays) cuando no se utilizan».

Por eso propuso «analizar las necesidades de luz en cada una de las partes de la vivienda, ya que no todos los espacios requieren la misma luz, ni durante el mismo tiempo, ni con la misma intensidad».

En ese sentido, la entidad señaló que «más allá del esfuerzo necesario para generar energía eléctrica y poder distribuirla, es importante aprender a consumirla de manera segura, eficiente y consciente, saber administrarla y evitar un uso indiscriminado».Para hacer un consumo racional de la electricidad en los hogares, por ejemplo, recomendó revisar los pequeños electrodomésticos que quedan en modo stand by, ya que este tipo de consumo representa el 15% del gasto eléctrico por hogar.

Y un aspecto destacado resulta ser verificar periódicamente el estado general de la instalación eléctrica con la asistencia de un profesional, es decir un electricista matriculado , que permita reasegurar el correcto funcionamiento de la red eléctrica domiciliaria, oficinas y empresa, sin riesgos de contrariedades. No sólo para el uso racional, sino también para la seguridad.

La C ámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) recomendó una serie de hábitos para realizar un consumo «racional» de la electricidad, de cara al incremento habitual de los primer meses del año y al impacto que tendrá en la generación eléctrica la bajante del río Paraná.