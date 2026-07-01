Con 0° de temperatura, jubilados de Florencio Varela hicieron una larga fila para conseguir un turno médico

Decenas de jubilados de Florencio Varela esperaron durante horas frente a un centro de diagnóstico por imágenes. El video registrado por vecinos refleja la extensa cola formada desde la mañana.

La imagen volvió a repetirse en Florencio Varela y generó indignación entre vecinos. Con una temperatura cercana a los 0 grados, decenas de jubilados afiliados al PAMI permanecieron este martes durante varias horas haciendo fila frente al centro de diagnóstico DIMEVA, ubicado sobre la calle Juan de la Cruz Contreras al 160, con el objetivo de obtener un turno para realizarse estudios médicos.

Un video enviado a la redacción de Infosur muestra una extensa hilera de adultos mayores que se extiende sobre la vereda mientras esperan ser atendidos. Muchos de ellos permanecían abrigados con frazadas, gorros y bufandas para soportar el intenso frío de la mañana.

La situación despertó preocupación entre quienes transitaban por el lugar, ya que la mayoría de las personas en la fila eran jubilados y pensionados, un grupo especialmente vulnerable a las bajas temperaturas.

Según relataron vecinos que presenciaron la escena, la espera comenzó desde las primeras horas del día para acceder a turnos destinados a estudios médicos.

El episodio vuelve a poner en debate las dificultades que enfrentan muchos afiliados al PAMI para acceder a prestaciones de salud y las condiciones en las que, en algunos casos, deben esperar para conseguir una atención.

El video registrado por vecinos refleja una realidad que generó malestar entre los afiliados al PAMI que aguardaban bajo temperaturas cercanas a los 0 grados. Frente a esta situación, Infosur deja abiertas sus páginas tanto a las autoridades de DIMEVA como del PAMI para que expliquen los motivos de la extensa espera y las acciones que adoptarán para mejorar la atención de los jubilados.