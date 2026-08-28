El municipio derribó el búnker de narcomenudeo del barrio San Francisco, el mismo que la furia vecinal había incendiado tras el crimen de Franco Herrera y Ariel Machi. En paralelo, una crónica de Infosur reconstruye las horas previas a un allanamiento en la Unidad 31 y pone en duda si hubo una filtración.

El búnker narco de San Francisco, en Florencio Varela, quedó demolido este miércoles en un operativo conjunto entre el municipio, la Provincia, la Policía y la Justicia. Se trata del mismo lugar que había sido incendiado por vecinos autoconvocados tras el ataque a tiros que le costó la vida a Franco Herrera y Ariel Machi, dos jóvenes del barrio que, según la investigación judicial, no tenían vinculación con la venta de drogas.

El padre de Franco Herrera reconoció la demolición como uno de los pedidos que le había hecho directamente al intendente Andrés Watson: «Era un pedido para todo el barrio», dijo, en unas declaraciones que resumen el peso simbólico que tuvo la caída del búnker para la comunidad de San Francisco. La demolición se dio horas después de que el municipio pusiera en marcha la nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), inaugurada junto al gobernador Axel Kicillof, con 120 efectivos y siete móviles nuevos ya desplegados en los barrios del distrito.

En paralelo, una investigación exclusiva de Infosur pone la lupa sobre un episodio ocurrido en la Unidad 31: según la información reconstruida por este medio, horas antes de un allanamiento vinculado a una denuncia por presunto narcotráfico dentro del penal, habría circulado un aviso interno sobre el operativo, con instrucciones para retirar drogas y antenas del pabellón. Un correo enviado a Control Interno del Ministerio Público antes del procedimiento podría convertirse en una pieza clave para reconstruir esa cronología. La nota completa, con todos los detalles de la investigación, está disponible en la edición de mañana.

La edición también repasa el plan bonaerense frente al fenómeno del Súper Niño, que podría traer lluvias más intensas entre septiembre y enero, con obras que impactan directamente en Florencio Varela, y cierra con dos historias que le ponen otro tono a la semana: los 58 nuevos profesionales que egresaron de la UNAJ y la vuelta a los escenarios locales del cantante Valentín Benavidez, semifinalista de «Es mi sueño».

Toda esta edición, página por página, se puede leer completa en el flipbook de arriba.

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