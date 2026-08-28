China busca ser dueña de sus silencios

El país que apostó a la hiperproductividad ahora le apunta a los ruidos molestos. Más de 3.200 “comunidades tranquilas” combinan aislamiento acústico, tecnología y negociaciones vecinales para evitar un problema que genera millones de reclamos. El dilema del guangchangwu.

Por Fernando Capotondo

Quien mucho habla, pronto se agota.

Es mejor conservar el centro en silencio.

Paráfrasis de Lao Tsé, Tao Te Ching

A las 20:30, las luces de la plaza principal de la comunidad Fenglin Shunhe, en Weihai, se apagan hasta el día siguiente. La penumbra funciona como señal acordada para que decenas de personas, la mayoría mujeres, den los últimos pasos de sus coordinadas rutinas de baile. Esta tradición, conocida como guangchangwu, es una de las escenas que los extranjeros adoran viralizar durante sus viajes a China, pero también representa uno de los problemas detectados por el Informe sobre Prevención y Control de la Contaminación Acústica 2026, elaborado por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China.

El documento oficial considera que estos pintorescos bailes en las plazas, junto a las discusiones vecinales, desperfectos de electrodomésticos y algunas situaciones escandalosas, pueden ser calificadas como “ruido social”, una categoría que representó el 73,2% de los 6,83 millones de reclamos urbanos registrados en el último año.

Como respuesta a semejante cantidad de protestas, el gobierno decidió dar un nuevo impulso al programa “Comunidades Tranquilas”, una iniciativa gubernamental que en 2025 alcanzó a 3.272 barrios y más de 2,4 millones de hogares. El proyecto piloto comenzó en 2023, pero acaba de dar un salto institucional con la entrada en vigor de un histórico Código Ecológico y Ambiental que, por primera vez, dedica un capítulo específico a la prevención y control de la contaminación acústica.

A partir de este avance, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente prevé profundizar el desarrollo de estas comunidades tranquilas durante el período 2026-2030, con inspecciones periódicas, sistemas de monitoreo y visitas de seguimiento para comprobar que las medidas adoptadas se mantengan en el tiempo.

Con la robotización y la inteligencia artificial, muchas fábricas redujeron tanto la presencia humana como los ruidos excesivos en sus líneas de producción. Los vehículos eléctricos lograron algo parecido en las calles y autopistas. Frente a ello, desde diferentes ciudades y regiones advirtieron que la contaminación acústica comenzó a desplazarse hacia escenarios mucho más próximos a la vida cotidiana de la población. Y, claro, han tomado medidas.

La automatización y las nuevas tecnologías redujeron parte del ruido industrial, mientras la contaminación sonora se concentra cada vez más en los espacios cotidianos de las ciudades.

Metidos en un baile

En Shenzhen, algunos complejos residenciales incorporaron pavimentos de bajo ruido, áreas verdes, separación de recorridos peatonales y vehiculares y sistemas automáticos de monitoreo. En centros urbanos más antiguos, la estrategia pasó por reparar aquello que producía sonidos evitables. En Huiyu Garden, en Hangzhou, por ejemplo, se reemplazaron ascensores y se repararon rejillas de drenaje junto a otras instalaciones públicas.

Si las ciudades planificaron dónde circularían los automóviles, dónde se construirían los edificios y dónde se ubicarían los parques, también investigaron cuánto ruido estarían dispuestos a tolerar. En Xiamen, un trabajo académico propuso cartografiar la calidad acústica urbana y establecer zonas prioritarias de intervención. El estudio combinó mediciones con indicadores sobre la presencia de sonidos naturales, con el objetivo de intervenir desde espacios pequeños hasta toda la ciudad.

La cuestión del ruido también alcanzó al desarrollo cognitivo. Investigadores que analizaron la tranquilidad en espacios públicos advirtieron que la percepción sonora influye sobre la relajación mental, mientras el entorno visual pesa más sobre la sensación de calma y concentración. En comunidades residenciales de edificios altos, otro trabajo identificó cuatro dimensiones del paisaje sonoro: relajación, comunicación, quietud y espacialidad.

El caso del guangchangwu, el popular baile colectivo en plazas, mostró hasta dónde llega la disputa. Distintos estudios detectaron beneficios sociales y físicos para quienes participan, aunque también conflictos con quienes viven alrededor y ya no soportan los parlantes con la música a todo volumen. Una investigación en Hangzhou calculó que la presencia de grupos de baile podría reducir el valor de las viviendas cercanas en 5,8% cuando estos encuentros se realizaban en parques y hasta 13% cuando ocurrían en plazas.

En Weihai, una negociación con los vecinos estableció un virtual toque de queda a las 20.30 como límite para la música en las plazas. En otras ciudades, las propias bailarinas comenzaron a adoptar auriculares inalámbricos, conectados a emisoras grupales de radio o parlantes de sonido direccional, para continuar con sus rutinas sin proyectar la música, el ruido, hacia las viviendas linderas.

En Shenzhen, un complejo residencial convirtió las reformas de departamentos en un proceso de nueve etapas, con inspecciones específicas durante cada fase y horarios obligatorios para los contratistas, que deben trabajar en espacios completamente cerrados. La idea fue intervenir antes de que aparezca la queja, en lugar de esperar a que el vecino afectado tenga que iniciar el reclamo.

Los límites del silencio

Lu Lu, subdirectora de la División de Gestión del Ruido, dejó una precisión que evita interpretar el programa como una búsqueda de silencio absoluto. “Comunidades tranquilas no significa que no deba haber ningún sonido”, aclaró. El objetivo, explicó, es equilibrar la actividad cotidiana con la necesidad de tranquilidad de los habitantes.

China no inventó este concepto. Europa lleva años identificando y protegiendo “áreas tranquilas”, con mapas de ruido y planes de acción para grandes ciudades, rutas y ferrocarriles. La diferencia china está, por ahora, en llevar ese principio hasta la escala del barrio.

Las 3.272 “comunidades tranquilas” de China hoy siguen concentradas en determinadas ciudades. Nacidas originalmente como un estándar de confort en los barrios residenciales de polos tecnológicos como Shenzhen y Hangzhou, la gran apuesta es extender el programa al centro y oeste del país, para evitar que la calidad acústica termine convertida en un privilegio de los lugares más prósperos. Como advirtió Zheng Shanshan, funcionaria de asuntos medioambientales de Hangzhou, las iniciativas actuales “son solo un punto de partida” en un escenario que exige políticas cada vez más integrales.

En un mundo diseñado para vivir, rendir y consumir sin interrupciones, la disputa por los decibeles dejó al descubierto una tensión que no debería tomarse con demasiada calma. En la agenda de Beijing, la tranquilidad dejó de ser un detalle menor para convertirse en una dimensión estratégica de la convivencia urbana.

La “fábrica del mundo” construyó su milagro económico a fuerza de hiperproductividad; ahora descubrió que para sostenerlo también necesita fabricar un poco de serenidad. Parafraseando a Lao Tsé, es mejor conservar en silencio el centro de los barrios.

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