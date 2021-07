Cayó joven que hirió a balazos a su exnovia tras una fiesta en Solano: estaba prófugo

Up Next

Gracias a un operativo que se concretó en la localidad de Wilde, los efectivos policiales lograron detener a un individuo, de 19 años, quien era buscado por haber herido a balazos a su ex novia, de 27. El suceso de violencia de género había ocurrido en diciembre pasado, en San Francisco Solano, debido a que la víctima se negaba a reanudar la relación sentimental.

