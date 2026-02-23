Registrarse
Actualidad
Nahiara Gómez recibió un trasplante renal en el Hospital El Cruce y su familia pide ayuda
20 febrero, 2026
Último día para pagar el Inmobiliario con 15% de descuento
18 febrero, 2026
Watson reformula el transporte en Varela: así quedaría el nuevo mapa de colectivos
18 febrero, 2026
A la economía china se le vino la noche
15 febrero, 2026
Así votó el Concejo la caducidad de San Juan Bautista: fue por unanimidad
13 febrero, 2026
Política
Un vecino detuvo a un adolescente que había saltado el paredón de una casa en Ingeniero Allan
21 febrero, 2026
Paro de la CGT contra la reforma laboral: qué servicios paran en Varela, Quilmes y Berazategui
18 febrero, 2026
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Florencio Varela rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional
11 febrero, 2026
El peronismo de Varela cerró lista: Julio Pereyra presidente y Watson vice
9 febrero, 2026
Kicillof ordenó el PJ y el peronismo cerró filas en Varela, Quilmes y Berazategui
9 febrero, 2026
Policiales
Búsqueda urgente: desapareció Maricel Fernanda Pérez y su familia pide ayuda para encontrarla en Florencio Varela
23 febrero, 2026
Cayó en Buenos Aires uno de los asesinos del jubilado Roberto Higa: lo atraparon cuando intentaba robar de nuevo
21 febrero, 2026
Destrozaron la capillita que el barrio había puesto linda: vandalismo en el Sagrado Corazón de Pico de Oro
21 febrero, 2026
Robo en la Escuela 68 de Florencio Varela
18 febrero, 2026
Allanamientos por entraderas en Varela: secuestran una UZI y armas de fuego
17 febrero, 2026
Municipios
Florencio Varela
La Plata
Almirante Brown
Quilmes
Deportes
¿Por qué el fútbol de Italia sigue siendo una referencia en Europa?
27 enero, 2026
Orgullo de Berazategui: siete deportistas de Hudson fueron al Nacional de Wushu y todos hicieron podio
21 enero, 2026
Es de Varela, tiene 13 años y representará a Argentina en el Mundial de Wushu en China
6 enero, 2026
Volvió «Defensa Corazón»: reeditaron en digital la revista histórica del Halcón y la presentaron en el festejo de los campeones del ’85
2 diciembre, 2025
La ilusión varelense rumbo a los Juegos Bonaerenses
13 octubre, 2025
