Un boquete en una fábrica de autopartes de Florencio Varela fue el punto de ingreso elegido por delincuentes que durante la madrugada concretaron un robo millonario. Tras violentar una caja fuerte, escaparon con una importante suma en dólares y en pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana del lunes en un establecimiento ubicado en Cabello al 135, entre Santa Fe y San Luis. La maniobra fue descubierta horas después, cuando los responsables del lugar advirtieron el faltante de dinero.

Como fue el boquete en una fábrica de autopartes de Florencio Varela

De acuerdo a los primeros datos, el acceso se produjo mediante un boquete en el techo, lo que permitió a los delincuentes evitar puertas y accesos principales.

Una vez en el interior, se dirigieron sin demoras hacia el sector donde se encontraba la caja fuerte. La modalidad, con ingreso específico y objetivo claro, fue descripta por fuentes vinculadas al caso como un golpe comando.

El monto sustraído incluiría aproximadamente dólares, además de dinero en moneda nacional cuyo arqueo definitivo aún estaba en proceso.

Investigación en curso en Florencio Varela

Tras el descubrimiento del robo en la fábrica de autopartes de Florencio Varela, intervi