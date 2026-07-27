Orquesta Sinfónica Municipal a sala llena con Star Wars y John Williams

La Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela ofreció un concierto gratuito dedicado a las bandas sonoras de «Star Wars» e «Indiana Jones», compuestas por John Williams, y volvió a colmar el Salón de Bomberos Voluntarios dentro de la agenda de vacaciones de invierno.

Las primeras notas de «La marcha imperial» bastaron para que el Salón de Bomberos Voluntarios, colmado hasta el último asiento, quedara en silencio. Fue el viernes por la tarde, en la esquina de 25 de Mayo y Dorrego, cuando la Orquesta Sinfónica Municipal volvió a demostrar que la música de películas tiene el poder de reunir generaciones enteras bajo un mismo techo.

El repertorio de la noche estuvo dedicado por completo a John Williams, el compositor detrás de las bandas sonoras de «Star Wars» e «Indiana Jones», dos sagas que atravesaron décadas de historia del cine y que el ensamble comunal versionó ante un público que acompañó cada acorde con la memoria de haber crecido con esas mismas melodías.

Leandro Zaworotny, director de Actividades Musicales, explicó la lógica detrás de la elección del repertorio. «Elegimos música de películas porque en anteriores presentaciones tuvo gran repercusión en el público e impactaron desde el primer acorde», detalló. El director agregó que el criterio de selección busca siempre ampliar el alcance de las funciones: «Mostramos canciones diversas destinadas a gente de todas las edades».

Entre las butacas, la emoción tuvo nombre propio. Gustavo, vecino de Villa Angélica, no pudo contener el orgullo al ver a su hija sobre el escenario. «Mi hija empezó en la orquesta en marzo. Nunca la habíamos escuchado. Estábamos muy orgullosos y emocionados por el estupendo trabajo que realizaron», compartió. Para él, el valor del espacio va más allá de un concierto puntual: «Este espacio alentó a jóvenes a estudiar un instrumento y cumplir sus sueños», remarcó.

Cristian, frentista de Bosques, llegó con la nostalgia de quien creció viendo esas películas en pantalla grande. «Un show sensacional, con intérpretes realmente profesionales. Crecí con estos films por lo que fue el broche de oro en la jornada», describió. El vecino también valoró el costado económico de la propuesta, en un contexto donde el ocio pago se vuelve cada vez más difícil de sostener: «Cada día nos ajustamos al presupuesto. Para muchos padres, era difícil pagar una entrada en las vacaciones de invierno. Fue buenísimo contar con planes gratuitos», resaltó.

Con la sala llena y el aplauso final prolongado, la Orquesta Sinfónica Municipal sumó una nueva función a su historia reciente y confirmó, una vez más, que la música de cine sigue siendo una de las cartas más efectivas para acercar a los varelenses a la música en vivo.