Cascallares: “Santilli va a tener que usar mucho el GPS para llegar a los barrios de la Provincia”

-¿Por qué decidiste encabezar la lista de precandidatos a diputados bonaerenses por la tercera? -Lo primero, quiero agradecer el enorme honor de poder encabezar la lista de esta tercera sección electoral, que es la sección electoral más importante de la Provincia. Esto surgió a raíz de la propuesta de varios intendentes de la tercera sección, que pensamos entre todos que era importante, como sucede en la sexta sección con el intendente de Monte Hermoso y otros intendentes como Jorge Ferraresi y Gabiel Katopodis o Juan Zabaleta como ministros en el Gabinete nacional, en donde los gobiernos locales han tomado una preponderancia importante acompañando a Alberto, a Cristina y al gobernador. Nos entusiasma mucho, pero además siempre representando al distrito y trabajando desde Almirante Brown. -¿Cómo toman las críticas de Juntos, en especial a la economía? Las críticas de Juntos son mero oportunismo político. El mismo que implica que la que fue vicejefa de gobierno de la Ciudad cruzara la General Paz y viniera a ser candidata a la Provincia, habiendo dejado la Provincia endeudada, con hospitales sin inaugurar, y con menos escuelas de las que había recibido en 2015 y frente a la derrota de 2019 volviera a su lugar de origen, la Ciudad. Cambian de nombre, pero nuevamente quieren innovar y engañar a los bonaerenses enviando al que es hoy vicejefe de la Ciudad. Recordemos que Santilli es vicejefe y debatió y discutió para que el Gobierno no envíe a la Provincia los recursos que se necesitaban de la coparticipación para mejorar la seguridad de la Provincia. Ahora, es candidato en Provincia y va a tener que usar mucho el GPS para llegar a los barrios de la Provincia, es lo que sucede cuando tenemos candidatos de la Ciudad. -¿Cómo se ven para el domingo? ¿El Frente de Todos va a ganar? Tengo mucha expectativa en la tercera sección que va a cumplir un rol importante. Creo que en la Provincia vamos a tener una victoria y un fuerte acompañamiento a pesar de las dificultades que hemos pasado y de la pandemia. Creo que hay una fuerte expectativa para salir de la pandemia con este proyecto político que siente la inclusión como nadie, que siente la justicia social para los bonaerenses y que va a tener un acompañamiento importante en las elecciones. Fuente: (Cristian Salles para Zona Sur Diario)

