¿Hay clases este lunes en Varela, Quilmes y Berazategui?

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires recordó que este lunes 23 de octubre se dictarán clases con normalidad, en los horarios habituales, en las escuelas bonaerenses, por lo tanto también en Varela, Quilmes y Berazategui, donde hoy se votó en las elecciones 2023.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

La cartera educativa precisó que tal como sucedió en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad mañana.

Para cumplir con este objetivo, a través de una resolución, se dispuso la creación de un suplemento no remunerativo y no bonificable de 14.000 pesos para que el personal auxiliar de la educación realice las actividades de su competencia luego del cierre del acto electoral de los días 22 de octubre (elecciones generales) y el 19 de noviembre (posible segunda vuelta).

Las tareas implican ordenar, limpiar y desinfectar todos los espacios del edificio escolar que se hayan visto afectados por la realización de los comicios (aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, etc.), incluyendo el mobiliario.

En la resolución, también, se establece que las autoridades de los establecimientos de gestión privada deben tomar las medidas necesarias para que la jornada escolar posterior al electoral se realice en su horario habitual.