Elecciones 2023: en Varela se vota con normalidad

En una entrevista con la Radio Municipal de Florencio Varela, el secretario de Gobierno -Daniel Dono Leidi- analizó la dinámica desplegada en el distrito para el ejercicio del deber cívico en los comicios generales, durante el mediodía del domingo.

El funcionario destacó “un correcto proceso electoral en los 141 establecimientos varelenses. Un día donde prevaleció la tranquilidad”.

Dono Leidi ponderó “el trabajo articulado entre las distintas fuerzas de seguridad junto a las autoridades de las 1021 mesas así como todos los actores involucrados”. “Cerca de las 12 hs., ya votó el 16 % del padrón en el partido”, señaló.

El integrante del gabinete celebró “un sufragio enmarcado en los 40 años de la recuperación de la Democracia: adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores eligieron representantes nacionales, provinciales y municipales”.

A modo de cierre, recordó “la gratuidad del transporte público para garantizar al vecino o a la vecina la posibilidad de emitir su decisión en las urnas en los centros habilitados”.