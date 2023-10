Elecciones 2023 en Varela, Quilmes y Berazategui

Las elecciones 2023 en los territorios municipales de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, junto al resto de la provincia de Buenos Aires y el país, comenzaron pasadas las 8, en comicios en los que además de presidente y gobernador, también se elige intendentes.

En efecto, en Florencio Varela Andrés Watson buscará su reelección al frente de la lista local de Unión por la Patria. Igual que Mayra Mendoza en Quilmes y Juan José Mussi en Berazategui.

En el ámbito legislativo, los Concejos Deliberantes de Varela, Quilmes y Berazategui renovarán la mitad de sus bancas, es decir doce concejales.

Quiénes son los candidatos en Varela

Cuatro listas se disputan el favor de los votantes locales, cada una con sus propuestas y visiones para el futuro de Florencio Varela. Los nombres de candidatos resuenan en las mentes de los ciudadanos, representando las distintas opciones que se presentan:

Por Unión por la Patria, Andrés Watson va por un segundo mandato al frente de la comuna.

Por la Alianza Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, encabezando la lista se encuentra el docente Favio Adrián Boleo.

Mientras tanto, la Alianza Juntos por el Cambio tiene como candidata a María Florencia Casamiquela.

Por último, Scrocchi Nicolás Quirino lidera La Libertad Avanza de Javier Milei.

Estos son los candidatos en Berazategui

En Berazategui, Juan José Mussi, de Unión por la Patria, va por un nuevo mandato.

El Frente de Izquierda postula a Leila López para la intendencia.

Juntos por el Cambio lleva a Daniel Morini.

Y la Libertad Avanza promueve a Benito Molver.

Quilmes también elige intendente

Mayra Mendoza es la candidata a renovar mandato en Quilmes y encabeza la lista de Unión por la Patria.

Juntos por el Cambio propone el retorno del cocinero Martiniano Molina.

El Frente de Izquierda lleva a Paola Villani como candidata a intendente

y La Libertad Avanza promuve a Miguel Lezcano.

Elecciones 2023: en la Provincia ya se vota

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof buscará su reelección al frente de la lista de Unión por la Patria (UxP), en una competencia que tiene como principales adversarios a Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y Carolina Píparo (La Libertad Avanza).

Unos 13.110.768 bonaerenses están habilitados para participar en los comicios de hoy, en los que se elegirá Presidente, gobernador, legisladores nacionales, diputados y senadores provinciales.

La atención de más de un tercio del padrón nacional estará puesta en la elección de gobernador para la provincia de Buenos Aires, en la que Kicillof procurará alcanzar un nuevo mandato al frente de la provincia en la que la instancia del balotaje no rige, por lo que la mínima diferencia en favor de un candidato le dará el triunfo.

En los comicios bonaerenses se elegirán, además de gobernador y vice, 35 diputados nacionales y tres senadores; un parlamentario del Mercosur; 135 intendentes; 46 diputados; 23 senadores bonaerenses; 1.097 concejales; y 401 consejeros escolares.

Kicillof se mostró optimista respecto de la valoración que hace la ciudadanía sobre su Gobierno -fue el más votado en las PASO, con más de 3 millones de votos- y espera que esa tendencia también traccione la mayor cantidad de apoyos al candidato a presidente por su espacio, Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, por sobre los aspirantes de LLA, Javier Milei, y por JxC, Patricia Bullrich.

Para disputar la gobernación, JxC postula al intendente de Lanús -en uso de licencia-, Néstor Grindetti, quien en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto se impuso a Diego Santilli, en tanto que LLA hace su parte con Carolina Píparo, quien en las internas reunió 1.985.216 sufragios, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) con el dirigente ferroviario Rubén «Pollo» Sobrero, aspirante también al cargo.