Cerró la elección en Varela, Quilmes y Berazategui: expectativa por los resultados

Las puertas de las escuelas ya están cerradas en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. La elección 2023 para presidente, diputados y senadores nacionales, gobernador, diputado provincial, intendentes, concejales y consejeros escolares cerraron hoy a las 18 con normalidad y los primeros resultados se darán recién a conocer entre las 22 y las 22.30, según se informó oficialmente.

Unos 35 millones de argentinos tuvieron la oportunidad de acudir a las urnas en todo el territorio nacional y en el extranjero, para designar al Gobierno que administrará la Argentina durante los próximos cuatro años.

Todo listo en el Centro de Cómputos para comenzar a recibir las actas de la elección y conocer resultados

En el Centro de Cómputos del Correo Argentino, situado en el barrio porteño de Barracas, se encontraba esta tarde todo preparado para que, a partir de las 18, una vez que concluya el horario de los comicios, se comiencen a recibir los telegramas con las cifras de la votación de las mesas de los distintos lugares del país.

En el Centro se han instalados más de 1.500 computadoras donde los digitadores recibirán los telegramas escaneados de 17.432 locales de comicios habilitados en todo el país, para volcarlos a cifras con un doble control que puedan ser totalizadas y así realizar el escrutinio provisorio.

En total hay 104.520 urnas en todo el territorio, para que los 35.405.013 electores habilitados para sufragar lo puedan hacer, en el marco de un complejo operativo desplegado por el Correo Argentino para concretar las elecciones y que convocó a 76.170 trabajadores de la empresa, quienes realizaron una tarea logística en la que participaron 16.265 vehículos.

Además de los vehículos, que comprenden camionetas, autos, utilitarios y colectivos para el traslado de trabajadores para la entrega de urnas, a fin de llegar a los lugares más recónditos del país, se utilizarán 15 lanchas para atravesar ríos y lagos, camionetas 4×4 para caminos de difícil acceso, un cuatriciclo en Catamarca, y 52 tractores.

En algunos lugares de difícil acceso, se emplearon mulas y caballos para hacer llegar las urnas a los lugares de votación, especialmente las que requirieron un traslado a través de las montañas y cerros.

Principalmente en la provincia de Jujuy, desde la madrugada de ayer desde Tilcara se cargaron las urnas en mula para que puedan llegar al inicio de la elección en los parajes de Abra Mayo, Molulo, El Durazno y Yala Monte Carmelo tras una larga travesía de 12 horas entre las montañas.

El local de comicios con la menor cantidad de electores es la Escuela Provincial N°6 «Provincia de Entre Ríos» ubicada en Tierra del Fuego, con cuatro electores, mientras que la que concentró mayor cantidad de votantes es la sede de la Rural, en CABA, con 14.665, según datos del Correo Argentino.

En esta oportunidad, al cumplirse 40 años del retorno de la democracia, los comicios comprenden la elección general de autoridades y legisladores nacionales y del Mercosur, pero también habrá comicios provinciales simultáneos en Entre Ríos, Catamarca, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que no desdoblaron sus fechas con la de la Nación, mientras que en Santa Cruz se efectúan elecciones municipales.