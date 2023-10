Elecciones 2023 en Florencio Varela, el Pueblo decide

Está todo dicho, ahora es el turno de las urnas en las elecciones 2023. El Pueblo de Florencio Varela decide su futuro y el domingo volverá a ser una fiesta de la Democracia, la que supimos conseguir y que lleva 40 años ininterrumpidos después de a oscura dictadura militar.

Los vecinos y habitantes de Florencio Varela se preparan, como el resto del país, para elegir a sus representantes locales, nacionales y provinciales en una jornada cargada de expectativas y decisiones cruciales.

Todo lo que hay que saber en las elecciones 2023 en Florencio Varela

En total serán 128 las escuelas habilitadas en el distrito, donde un total de 962 mesas aguardan para recibir a los ciudadanos argentinos. Además, 13 instituciones educativas abrirán sus puertas a 59 mesas destinadas a los extranjeros, quienes también harán oír su voz en esta contienda, pero sólo para los cargos municipales y provinciales.

Las cifras son contundentes: se estima que más de 360.000 personas de Florencio Varela, entre argentinos y extranjeros, ejercerán su derecho al voto en esta elección histórica. Un aumento significativo si lo comparamos con el pasado, lo que refleja un creciente interés y compromiso de la comunidad con su destino político.

Quiénes son los candidatos en estas elecciones 2023

Cuatro listas se disputan el favor de los votantes locales, cada una con sus propuestas y visiones para el futuro de Florencio Varela. Los nombres de candidatos resuenan en las mentes de los ciudadanos, representando las distintas opciones que se presentan:

Por Unión por la Patria, Andrés Watson va por un segundo mandato al frente de la comuna.

Por la Alianza Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, encabezando la lista se encuentra el docente Favio Adrián Boleo.

Mientras tanto, la Alianza Juntos por el Cambio tiene como candidata a María Florencia Casamiquela.

Por último, Scrocchi Nicolás Quirino lidera La Libertad Avanza de Javier Milei.

Los candidatos y sus equipos trabajaron incansablemente, dialogando con los vecinos, presentando propuestas y transmitiendo sus visiones para la localidad.

La veda electoral se avecina, un período de reflexión que antecede al momento culminante de la jornada. El operativo está en marcha, y ahora es el momento de los ciudadanos. El destino de Florencio Varela está en sus manos.

En provincia de Buenos Aires será gratuito el transporte público el domingo por las elecciones

El Ministerio de Transporte bonaerense estableció la gratuidad del transporte público para este domingo y dispuso la frecuencia de día sábado para cada formación de jurisdicción provincial con el objetivo de consolidar la participación ciudadana y garantizar el derecho a voto en todo el territorio bonaerense, se informó.

Desde el Ministerio conducido por Jorge D’Onofrio se remarcó que tanto el transporte automotor como el fluvial se encuentran alcanzados por la decisión y se invita a los municipios a adherir a la medida con el objetivo de consolidar la democracia y potenciar la participación en los comicios.

De esa manera, este 22 de octubre en las Elecciones Generales la ciudadanía podrá acercarse a los centros de votación a cumplir con el compromiso con la democracia. Así, D´Onofrio destacó: «cada vecino va a poder viajar para renovar su compromiso con la democracia sin que el servicio de día domingo sea una barrera».

«Con un espíritu profundamente democrático, vamos a celebrar los 40 años de recuperación de la democracia ejerciendo el libre derecho a voto en una jornada tan importante para el país. El Estado presente, para garantizar todos los derechos, como el derecho a voto, es el país que queremos la mayoría de las y los argentinos», sostuvo D’Onofrio.

Las delegaciones del Registro de Personas estarán abiertas el domingo para entregar DNI

Las más de 500 delegaciones del Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires permanecerán abiertas el próximo domingo, de 8 a 18, exclusivamente para retiro de DNI y realización de denuncias de extravío en el marco de las elecciones generales, informó el Ministerio de Gobierno bonaerense.

Además se informó que hasta el próximo viernes 20, las y los bonaerenses podrán acercarse a retirar el DNI sin turno previo de 8 a 13 con la correspondiente constancia del trámite.

La cartera a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez recordó que «la constancia de DNI en trámite no es válida para emitir el sufragio. El próximo domingo, las y los ciudadanos deberán acercarse con la última versión del DNI que tengan en su poder para participar del acto eleccionario».

En ese marco, se dispuso que el próximo domingo las más de 500 delegaciones del Registro de las Personas permanecerán abiertas al público de 8 a 18 solo para el retiro de DNI previamente tramitados y para la toma de denuncias de extravío del documento de identidad.

Las y los nativos argentinos pueden consultar el lugar de votación, número de mesa y orden, en www.padron.gob.ar.

También se informó que las y los extranjeros que residen en la provincia de Buenos Aires pueden chequear sus datos en juntaelectoragba.gov.ar.