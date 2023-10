Florencio Varela: penitenciarias  privadas de la libertad juntas contra el Cáncer de Mama

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama se llevó a cabo en la Alcaidía Departamental Florencio Varela, a cargo de Lucía Romano, una actividad de prevención dirigida a agentes penitenciarias que prestan servicio en la alcaidías y cárceles bonaerenses de Florencio Varela con la participación de mujeres privadas de libertad.

Esta jornada se desarrolló con el objetivo de generar conciencia entre las agentes penitenciarias, vehiculizar los medios de prevención, promover que cada vez más agentes y personas privadas de la libertad accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos e informar sobre los alcances de la Ley 14814 –modificatoria de la Ley 9578/80- Art. 35 Inc. K.

La actividad contó con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y estuvo organizada por la Alcaidía Departamental Florencio Varela.

Cabe destacar que se invitaron al evento a las agentes de las alcaidías de Berazategui y Almirante Brown y de las cárceles del Complejo Penitenciario de Florencio Varela.

Prevención del Cáncer de Mama en la Alcaidía de Florencio Varela.

Prevenir el Cáncer de Mama

La jornada tuvo en su apertura a una presentación del taller, fundamentación y objetivo, con las palabras de la Dra. Jorgelina Ghezzi, perteneciente a la Dotación de la Dirección de Salud Penitenciaria perteneciente al equipo de médicos del CAS23, la presentación de “Asociación Civil Dragones Rosas La Plata” y un informe sobre los alcances de la Ley 14814 –modificatoria de la Ley 9578/80- Art. 35 Inc. K (para la realización de Exámenes Médicos- cáncer genito- mamario-próstata- colon- licencias personal de la Administración Pública- servicio penitenciario-docentes-policitas-obras sanitarias). Cerró la jornada la Directora de la Alcaidía Florencio Varela Lucía Romano.

La Alcaídía de Florencio Varela fue sede de una jornada de prevención por el Cáncer de Mama.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. El cáncer de mama causa más años de vida ajustados por discapacidad perdidos en mujeres que cualquier otro cáncer. La carga de enfermedad que representa el cáncer de mama es desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las muertes por cáncer de mama ocurren prematuramente, en mujeres menores de 70 años.

En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor que en América del Norte (19%).

El cáncer de mama es un problema importante para la salud en Argentina, ya que es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Anualmente, se producen 6.100 muertes por esta enfermedad y se estima que se producirán más de 22000 nuevos casos por año, lo cual representa el 32,1% del total de incidencia de cáncer en Argentina.

La carga de enfermedad por cáncer de mama se puede reducir mediante la identificación y el tratamiento temprano de los cánceres, antes de que den síntomas.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre celebra mundialmente el “Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama” con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.