Julio Pereyra hizo punta en Varela y votó bien temprano

El diputado nacional Julio Pereyra emitió esta mañana su voto para las elecciones 2023 que se llevan a cabo en Florencio Varela y en todo el país.

“Voté convencido de que estamos defendiendo nuestra patria, la bandera y los derechos de millones de argentinos. Gracias a las autoridades, y a todo el pueblo por una nueva jornada de votación en el marco de los 40 años de democracia”, dijo el ex intendente varelense luego de sufragar pasadas las 8 de la mañana en el Colegio Leloir de la localidad de La Capilla.

