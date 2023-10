Caso Lucas y Lautaro, una ONG de Rosario se presentó como Amicus Curiae del Comisario Centurión

En las calles de Rosario, una ONG emergió de las sombras. Compuesta por familiares y amigos de policías detenidos, esta organización se presenta como un faro de apoyo en medio de tormentosas aguas legales. En su núcleo, Hugo Álvarez, hermano del ex Comisario de la Séptima de Rosario, se alza como figura central.

El escenario de esta historia se tiñe con el oscuro pincelazo del asesinato del joven varelense Franco Casco, cuyo cuerpo fue hallado flotando en las aguas del Río Paraná. El principal sospechoso, el ex Comisario de la Séptima, fue absuelto en un polémico fallo judicial de un tribunal de Rosario que dejó una estela de dudas y acusaciones que parecen no tener fin.

Sin embargo, más allá de esa relación, la ONG que lleva el nombre de Inconsciente Colectivo acaba de presentarse en la causa del crimen de Lautaro Morello y el secuestro y desaparición de Lucas Escalante en Florencio Varela, como Amicus Curiae en defensa del principal sospechoso, según el relato del fiscal Daniel Icahzo, el Comisario Mayor Francisco «Coco» Centurión.

Amigos son los amigos, por qué la ONG de Rosario se presenta como amicus curiae de Centurión

La mirada se posa sobre el Comisario Centurión, ex Director de la Oficina de Enlace entre la Bonaerense e INTERPOL, cuyo destino ahora pende de un hilo legal. El Doctor Daniel Ichazo solicitó su prisión preventiva bajo acusaciones de «malversación de caudales públicos» y «privación ilegítima de la libertad con violencia por más de 30 días».

La sombra del caso Centurión se extiende sobre Lucas Escalante, un joven de 26 años desaparecido desde el 9 de diciembre pasado. Este caso se entrelaza trágicamente con el brutal asesinato de Lautaro Morello, cuyo cuerpo apareció semicalcinado en Florencio Varela. En esta compleja trama, Centurión, su hijo y sobrino, Cristian y Maximiliano Centurión, junto al entonces comisario de la cuarta, Sergio Argañaraz, enfrentan acusaciones que agitan las aguas del sistema judicial.

«Inocente Colectivo» se presenta como amicus curiae en el caso Centurión, una decisión quedesató un torbellino de opiniones encontradas. Mientras algunos aplauden su compromiso con la justicia, otros cuestionan su imparcialidad dada la relación cercana con los implicados.

El caso Centurión, con sus ramificaciones dolorosas, continúa siendo un enigma sin resolver. Mientras tanto, esta ONG de Vínculos Incómodos desafía la adversidad y se aferra a su papel en la búsqueda de la justicia en las aguas turbias y turbulentas de la justicia.