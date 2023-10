Varela: comenzó el juicio a dos hombres por su presunta participación en el  asesinato de Gabriel Paz

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Florencio Varela comenzó a juzgar el lunes a dos hombres por su presunta participación en el asesinato de Gabriel Paz de 16 años, cuyo crimen fue cometido el 3 de diciembre de 2018 a un costado de la ruta provincial 53, entre calles 1550 y 1552 del barrio El Tropezón. Por el hecho, ya recibió condena un mayor y el autor material de hecho un menor que en ese momento tenía 17 años.

En la audiencia se escucharon a siete testigos. Varios recordaron que entre la víctima y su agresor menor de edad -que no está en este debate siendo acusado- había habido una pelea previa. También, precisaron haber visto a los dos hombres ir en una moto en dirección a donde se encontraba Paz, lugar donde fue agredido mortalmente Paz.

En sus alegatos el Fiscal Selier solicitó para Sánchez y Simone una pena de 13 años y 11 meses de prisión por el delito de Homicidio agravado y por la participación de un menor de edad. O subsidiariamente que se aplique el agravante de la pluralidad de intervinientes e intervención de un menor y se los condene a por Homicidio simple con esos agravante a la pena de 10 años y 2 meses. Además de la inmediata detención de ambos.

Por su parte los defensores de Sánchez y Simone plantearon la absolución de sus defendidos, refiriendo que era una pelea de adolescentes en la que no tuvieron participación en el hecho.



Últimas palabras de los imputados

Simone resaltó su inocencia manifestando que “Fui ahí porque quería ver el accidente que se había producido en la Ruta 53… Entiendo a la familia, pero yo soy inocente”.

Sánchez en sus últimas palabras dijo “Nunca bajé de la moto. No pueden condenarnos por dichos. En ningún momento pensaron en nosotros, sino en otra perdona. Cuando llegamos el chico ya estaba con la herida. Soy inocente es injusto que nos condenen por dichos”.

Veredicto

Jueces del TOC Nº 2 – Natalia González Aguirre, Santiago Zurzolo Suarez y Fabio Stremel- emitirán un adelanto de veredicto el próximo 17 de octubre a las 12 hs.





El caso



Gabriel Ángel Paz (16) fue hallado sin vida alrededor de las 17:30 de 3 de diciembre de 2018, al costado de la ruta provincial 53, entre calles 1550 y 1552, a la altura del paraje El Tropezón. Su cuerpo presentaba una herida de arma blanca. Por el crimen fue condenado un mayor y un menor como autor material del hecho.

Según Mónica Gancedo- madre de la víctima- el adolescente era hostigado en el barrio por formar parte de una congregación evangelista. “ A Gaby lo insultaban porque era evangelista, ya que él concurría a la iglesia y tocaba la guitarra en las ceremonias. Era un ángel, nunca se metía con nadie y su vida fue arrebatada por estos asesinos”.