Éxito rotundo en el Programa «Concejal por un Día» del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela

En una jornada que quedará grabada en la memoria de los estudiantes secundarios del distrito, el Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela llevó a cabo con éxito el programa «Concejal por un Día». Más de 20 establecimientos educativos participaron en esta iniciativa, donde alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de experimentar la labor parlamentaria y presentar proyectos de envergadura.

El predio del honorable recinto, ubicado estratégicamente en Av. Calchaquí esquina Sargento Cabral, fue el escenario de este evento que buscó acercar a la juventud al funcionamiento del sistema democrático. Bajo la atenta mirada del jefe comunal, Andrés Watson, se destacó la responsabilidad y el compromiso demostrado por los jóvenes en esta experiencia.

El intendente, en su intervención, enfatizó la importancia de defender la decisión soberana y el papel fundamental que desempeña la juventud en este proceso. Resaltó valores como la empatía, el compañerismo, la libertad y el empoderamiento de los estudiantes, elementos que fueron evidentes en las propuestas presentadas para abordar problemáticas locales.

Gustavo Rearte, titular en el cuerpo legislativo local, elogió la habilidad de los adolescentes para encontrar puntos de encuentro y expresó su admiración por el interés demostrado en el proceso deliberativo. Destacó la madurez política y el compromiso cívico de los jóvenes participantes.

El diputado nacional, Julio Pereyra, no estuvo ausente en este encuentro y envió un mensaje de apoyo, resaltando el significado del evento al proporcionar un espacio de consenso y diálogo para los asistentes. Este gesto fue recibido con orgullo y satisfacción por parte de la comunidad educativa.

La emoción y el compromiso de ser «Concejal por un Día»

Entre los destacados, Santino Rodríguez de la E.E.S Nº7, compartió su experiencia, agradeciendo el respaldo de sus compañeros y compañeras en la elección que le permitió ocupar una banca. Presentó un proyecto de mejoramiento edilicio en instituciones educativas, evidenciando así la preocupación por el bienestar de la comunidad escolar.

Julia Palacios, representante del Instituto «Nuestra Señora del Sagrado Corazón», abordó la necesidad de erigir un monumento en homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos durante la dictadura en la Plaza San Juan Bautista. Esta propuesta resonó como un llamado a la memoria y a la construcción de un futuro basado en la justicia y la dignidad.

El evento contó con la participación activa de establecimientos educativos de renombre, como las Secundarias Nº15, Nº24, Nº 11, Nº8, Nº40, Nº63, Nº34, Nº21, así como las Técnicas Nº 2 y Nº3, y los colegios «Sallarés», «Santa Catalina», «San Martín», «Del Centenario» y «Jesús María», entre otros.

La presencia de la secretaria de Educación, Andrea Digiobani, y del legislador con mandato cumplido, Carlos Kunkel, subrayó la importancia que el ámbito educativo otorga a esta experiencia de participación ciudadana.

En definitiva, el programa «Concejal por un Día» no solo fortaleció el entendimiento de la labor parlamentaria entre los jóvenes, sino que también consolidó la convicción de que la voz de la juventud es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Este éxito augura un futuro promisorio para la democracia local, con una generación comprometida y empoderada.