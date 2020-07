Varela: Por caso de Covid19 cierran Juzgado de Menores 1

“Sin perjuicio de ello, desde la AJB Quilmes ratificamos que las medidas sanitarias insuficientes, el avance en el levantamiento del aislamiento y de las guardias mínimas en el poder judicial, asi como también las presiones que sufren muchos compañeros con el objeto de concurrir a trabajar de forma presencial, pone seriamente en peligro la salud y la integridad fisica de trabajadores y trabajadoras. Por ello, continuamos exigiendo a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuración General, que se tomen las medidas de seguridad e higiene, se respeten las guardias mínimas como medida sanitaria, se provean los elementos para el cuidado e higiene personal a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran afectadas a estas guardias mínimas, y se lleven a cabo las medidas de sanción correspondientes con aquellos titulares de dependencias que no cumplan con lo mencionado”, finaliza el comunicado.

