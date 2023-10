Watson y un cierre de campaña con despliegue multitudinario

El candidato a intendente de Florencio Varela por «Unión por la Patria», Andrés Watson, encabezó el cierre de campaña ante las elecciones 2023 del domingo 22 de octubre junto al ministro de Obras Públicas a nivel federal, Gabriel Katopodis, el presidente del Partido Justicialista local, Julio Pereyra, postulantes a concejales, consejeros y consejeras escolares en la lista 134 el jueves por la tarde en un Club “Nahuel” colmado por la militancia.

El Mandatario Comunal manifestó: “Fue una ardua tarea, un laburo diario, constante para mejorarle la vida a nuestros vecinos y vecinas”. Mencionó la inauguración o puesta en valor de establecimientos educativos, sanitarios, nuevos asfaltos, la construcción de pasos bajo a nivel, el entubamiento del arroyo Jiménez, más de 40 empresas radicadas en el PITec, incorporación de patrulleros y agentes. “Proyectos que concretamos porque tuvimos un gobierno nacional y provincial que nos escuchó, nos acompañó”, remarcó el Alcalde que convocó a “defender lo logrado”.

El Vicepresidente del PJ distrital exclamó “no dejar avanzar a quienes vinieron a quitarnos los derechos conquistados”. Animó a “mostrar, una vez más, la fuerza del peronismo varelense para luchar por nuestra Patria chica, con Sergio Massa presidente y Axel Kicillof gobernador”.

Andrés Watson en el cierre de campaña de Florencio Varela para las elecciones 2023.

Watson y las elecciones 2023 en Florencio Varela

El Jefe de Estado municipal abogó por “continuar unidos y unidas, nuestra mayor virtud, por más obras, más salud, empleo, capacitación”. Por último, insistió en «no volver a discutir la historia argentina: en honor a la valentía de los héroes de Malvinas así como la memoria de las 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos”.

A través de un mensaje audiovisual, el aspirante a Primer Mandatario de la Nación ratificó «nuestro compromiso con la educación, el trabajo y la seguridad para construir esa Argentina posible».

Del mismo modo lo hizo el candidato a gobernar nuevamente la provincia de Buenos Aires donde reconoció a «los y las militantes que dejaron todo en esta campaña». «Florencio Varela fue un distrito en el que hicimos muchísimo», señaló y apeló «a seguir por lo que faltó».

El integrante en el gabinete presidencial ponderó «la gestión de Andrés, un amigo, un hombre que con garra y enorme responsabilidad representó los sueños e intereses de los ciudadanos y ciudadanas, preocupado por el crecimiento de su partido a toda hora». “Agradecido por ser parte de este gran equipo que me permitió ver de cerca la transformación en cada barrio», subrayó.

En tanto, el diputado Julio Pereyra consideró al próximo proceso eleccionario «un tiempo de jugar todas las fichas». Alentó a los y las presentes «a ir a votar con la bandera».

Estuvieron presentes representantes de gremios, entidades intermedias, del ámbito educativo, comerciantes, empresarios, empresarias, industriales, emprendedores, emprendedoras, productores, productoras, funcionarios y funcionarias municipales, provinciales, nacionales, entre otros.