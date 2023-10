Elecciones 2023: Casamiquela a todo o nada

En la recta final hacia las elecciones, Florencia Casamiquela, candidata a intendenta de Florencio Varela por Juntos por el Cambio, alzó su voz en un fervoroso llamado a la participación activa y al cambio que la comunidad anhela.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

«Estamos preparados para dar batalla el domingo. Somos cada vez más los que queremos cortar con el abandono en Varela», declaró Casamiquela, en un discurso cargado de determinación, ante una audiencia comprometida y expectante.

El llamado a la fuerza ya la unidad resonó en cada palabra de la candidata. «¡Fuerza a cada fiscal! ¡Vamos a transformar nuestra ciudad!», exclamó con un entusiasmo que contagiaba a los presentes.

Florencia Casamiquela con Alaniz y Boco, candidatos a concejales en las elecciones 2023.

La educación, piedra angular de su plataforma, fue tema central en el discurso de Casamiquela. «La educación nos hace libres. Tenemos en claro qué sistema educativo queremos construir en Varela y por eso ayer debatimos nuestras propuestas con quienes comparten esta mirada», afirmó, destacando la importancia de la formación y el acceso igualitario a oportunidades educativas.

La candidata agradeció la visita de Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y Germán Zinny, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, para acercarse a dialogar con la comunidad educativa varelense.