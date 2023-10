Andrés Watson: Compromiso y Visión para Florencio Varela

En un encuentro con vecinos y vecinas de Ricardo Rojas el pasado sábado por la tarde, el candidato a intendente de Florencio Varela de «Unión por la Patria», Andrés Watson, destacó el papel trascendental que juega el proceso electoral en las elecciones 2023.

«En estos 40 años de democracia, el voto fue la instancia trascendental donde expresarnos», afirmó con convicción Watson, subrayando la importancia de la participación activa de la ciudadanía en el proceso democrático.

Andrés Watson candidato a la reelección como intendente en el barrio Ricardo Rojas de Florencio Varela.

Watson, quien además ostenta la posición de Vicepresidente del Partido Justicialista varelense, no escatimó en resaltar la belleza y el potencial del país, así como el incansable espíritu de trabajo del pueblo argentino. Hizo un llamado a no dejarse influenciar por discursos que menosprecien la soberanía nacional.

El titular en el Ejecutivo local remarcó: «Axel Kicillof vino 21 veces en estos cuatro años. Inauguramos jardines, escuelas, empresas, obras de infraestructura vial». «Un Gobernador con conocimiento de las demandas y necesidades de los municipios, comprometido en solucionarlas», enfatizó.

Watson en las elecciones 2023 de Florencio Varela

El Jefe Comunal llamó a «continuar en esta senda, por un distrito en desarrollo dentro de una Nación y una Provincia pujantes». «Unidos y unidas, con un mismo objetivo: la defensa de nuestra Patria», acentuó.

«Las cosas que Andrés hizo fueron notorias», consideró María, con más de 18 años en la zona. «En esta calle, antes no podíamos transitar, no entraban ambulancias, patrulleros o remises. Hoy, con las mejoras, eso cambió», reveló la mujer.

Su vecina, Angélica, valoró «la cercanía» con el Mandatario «para sentirnos escuchados». La frentista, con más de cinco décadas de residencia, anheló «más progresos como hasta ahora».