Universidad Nacional Arturo Jauretche: 60 Trabajadores/as Nodocentes pasan a Planta Permanente

En una emotiva ceremonia celebrada en el Salón Auditorio Leonardo Fabio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), se llevó a cabo un trascendental paso hacia la estabilidad laboral de 60 Trabajadores/as Nodocentes. Este hito, que marca un antes y un después en la vida laboral de estos trabajadores, «es el resultado tangible de la colaboración entre el Ministerio de Educación de la Nación, la UNAJ, Atunaj (el gremio del sector) y la Federación Argentina de Trabajadores Nodocentes Universitarios (FATUN), explicó David Ruiz titular del sindicato local.

Los Trabajadores Nodocentes festejaron el pase a planta de sus compañeros.

En ese contexto, Ruiz explicó que «El proceso de pase a planta, impulsado por el innovador Contrato Programa, constituye un ejemplo de cómo la sinergia entre las entidades educativas y el gobierno nacional puede producir resultados concretos y positivos para el personal universitario. Es importante remarcar la voluntad política del Ministerio de Educación y de este gobierno. Esta iniciativa no solo beneficia a los trabajadores, sino que también fortalece la infraestructura y el funcionamiento de la institución, promoviendo así una educación de calidad», remarcó.

El titular de ATUNAJ destacó la voluntad política del gobierno por el pase a planta de los trabajadores de la Universidad.

Según pudo saber Infosur, la regularización laboral se llevará a cabo en dos etapas, asegurando así una transición fluida y justa para los 60 trabajadores que verán reconocido su invaluable aporte a la comunidad universitaria. Además, este paso también garantiza el acceso a la obra social correspondiente, OSFATUN, brindando a los beneficiarios una cobertura integral de salud y bienestar.

La ceremonia contó con la destacada presencia de distinguidas personalidades que han desempeñado roles fundamentales en este proceso. Entre ellos se encontraban Walter Merkis, Secretario General de FATUN; Arnaldo Medina, Rector de la UNAJ; David Ruiz, Secretario General de ATUNAJ; Daniel López, Subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación; Angel Oviedo, Jefe de Gabinete de la UNAJ; Juan Alamo, Secretario Económico Financiero; Teresa Poccioni, Secretaria General de la UNAJ; Facundo Romero, Secretario de Bienestar y Vivienda de FATUN; Susana Ramos, Subsecretaria de Asuntos Gremiales; Clara Chevalier, Secretaria General de ADIEUNAJ, el gremio docente; Lucia Meza, Presidenta de la FEUNAJ, el nucleamiento estudiantil; y Néstor Martinez Graduar, acompañados por Directores de Institutos y demás autoridades.

La Universidad Jauretche se agranda

El acto no solo fue una celebración de logros pasados, sino también una mirada hacia el futuro promisorio que aguarda a la comunidad universitaria de la UNAJ. La estabilidad laboral y el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras son fundamentales para la excelencia académica que caracteriza a esta institución.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche, en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación y FATUN, marcó un hito en la historia de la educación superior en Argentina. Este acto de reconocimiento y valoración del personal nodocente es un ejemplo a seguir para otras instituciones educativas que buscan promover el crecimiento y la prosperidad de su comunidad universitaria.

Con este acontecimiento, la UNAJ consolida su compromiso con la equidad laboral y el respeto a los derechos de quienes forman parte de su esencia. La regularización de los 60 Trabajadores/as Nodocentes es un paso firme hacia un futuro de prosperidad y desarrollo sostenible en el ámbito educativo.