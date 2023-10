En un acto de participación sin precedentes, la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) acudió masivamente a las urnas en las recientes elecciones estudiantiles. Un récord histórico de 7200 estudiantes ejerció su derecho al voto, consolidando así el compromiso democrático de esta casa de estudios.

Los estudiantes depositaron su confianza en la lista 10, encabezada por el movimiento Unidos por la UNAJ, otorgándoles un contundente respaldo de para la Federación. Esta abrumadora preferencia refleja la firme convicción de la comunidad estudiantil en la capacidad de esta agrupación para representar sus intereses y necesidades.

Arrasó Unidos por la UNAJ

Con un impresionante 68% de apoyo, Unidos por la UNAJ continuará liderando la Federación Estudiantil de la UNAJ, consolidando así su posición como voz preeminente en la toma de decisiones que afectan directamente a los estudiantes.

Desde el Instituto de Ciencias Sociales e Ingeniería, los estudiantes renovaron su compromiso con Unidos por la UNAJ, ratificando su confianza en la gestión de los centros estudiantiles y los consejos consultivos. Este apoyo categórico demuestra el aval de la comunidad académica a la labor incansable que lleva adelante esta agrupación.

Unidos por la UNAJ arrasó en las elecciones estudiantiles.

Además, la victoria se expandió al ámbito de la salud, ya que Unidos por la UNAJ obtuvo el respaldo para dirigir el centro de estudiantes de ese instituto, recuperándolo a partir de ahora. Esta elección pone de manifiesto el respaldo contundente de los estudiantes a las políticas y propuestas que buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad universitaria.

«Esta victoria es un testimonio del apoyo inquebrantable de nuestros compañeros estudiantes. Nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente en pos de sus intereses y en la construcción de una universidad inclusiva y comprometida con el desarrollo integral de cada uno de nosotros», declaró Unidos por la UNAJ en las redes sociales.

Con esta arrolladora victoria, Unidos por la UNAJ reafirma su posición como la voz predominante en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, demostrando que la comunidad estudiantil reconoce y valora su dedicación y esfuerzo en la búsqueda de un futuro académico más promisorio.