Escena insólita en cajero automático: pareja en situación de calle buscó refugio para dormir y tener sexo

En una inusual y sorprendente escena, una pareja en situación de calle fue encontrada buscando refugio en el interior de un cajero automático en Florencio Varela, donde no solo buscaban descansar, sino también intimidad y sexo. Los protagonistas, identificados como P., de 36 años, y L., de 29 años, fueron aprehendidos por la policía local.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

El peculiar incidente tuvo lugar en el cruce de Teniente Perón y Av. San Martín, en la jurisdicción de la Comisaría Florencio Varela 1°, donde efectivos se encontraban realizando recorridos preventivos en el marco de la Operación de Seguridad dispuesta por la Jefatura de la localidad, orientada a prevenir ilícitos en zonas comerciales y bancarias.

Al llegar al Banco Francés, los agentes se toparon con una escena inusual: una mujer vestida solo con ropa interior y un hombre yacían en el suelo aparentemente teniendo sexo, resguardados por una mampara divisoria de vidrio perteneciente a uno de los cajeros automáticos. Esta mampara, visiblemente dañada en uno de sus ángulos, se convirtió en testigo mudo de la insólita situación.

Sexo en el cajero automático.

Inmediatamente, se procedió a la aprehensión de la pareja. Además, la mampara fue incautada para su posterior análisis en dependencia policial.

El magistrado interviniente avaló la actuación de los efectivos, respaldando así el procedimiento llevado a cabo por las autoridades. Se espera que en los próximos días se realice la audiencia correspondiente para determinar los pasos a seguir en este curioso caso.

Este inusual incidente destaca la cruda realidad que enfrentan muchas personas en situación de calle en nuestra sociedad, subrayando la necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva humanitaria y social.