Mató a golpes a un abuelo que le dio techo en La Rioja y se ocultó en Berazategui

Un joven fue detenido en la localidad de Berazategui como acusado de asesinar a golpes a un jubilado el mes pasado en su casa de la provincia de La Rioja, informaron fuentes policiales.

La captura fue llevada a cabo en las últimas horas por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de la causa que investiga el crimen de Roberto de Jesús Cano.

Voceros policiales informaron a Infosur que todo comenzó el pasado 24 de septiembre, cuando el hijo de la víctima denunció que no tenía noticias de su padre desde hacía varios días, y que al dirigirse a su casa de la localidad riojana de Estación Mazán, sintió un fuerte olor nauseabundo.

Por este motivo, efectivos de la Policía de La Rioja se dirigieron a la vivienda y encontraron en una habitación el cadáver de Cano, con evidentes signos de violencia.

Los médicos forenses que examinaron el cuerpo aseguraron que tenía una data de muerte de alrededor de una semana, mientras que los peritos secuestraron un hierro envuelto en una toalla, la que podría ser el arma homicida.

El informe preliminar de autopsia arrojó que el hombre sufrió un golpe con un elemento pesado contundente en la sien, que lo habría dejado inconsciente, y otro en la nuca que le provocó la muerte.

El hijo de la víctima les refirió a los policías que su padre vivía solo pero que solía albergar en su casa a gente necesitada o en situación de calle, y que la última persona que había alojado era un joven de unos 25 años con bigote fino, informaron fuentes policiales.

Esa persona fue captada por la cámara de seguridad de una entidad bancaria el 13 de septiembre, acompañando a Cano en la ventanilla de cajas, en momentos en que la víctima retiraba una importante cantidad de dinero.

A raíz de ello, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Aimogasta, a cargo de Sandra del Valle Molina, ordenó la detención del sospechoso.

Estaba refugiado en Berazategui pero lo encontró la policía

En ese marco, se allanó el domicilio de su padre en la provincia de Catamarca, pero no fue encontrado, dado que se habría fugado a la localidad de Berazategui, donde vivían otros familiares.

Por este motivo, la Policía de La Rioja solicitó la colaboración en la búsqueda del acusado a los detectives de la División Homicidios de la PFA, añadieron las fuentes consultadas.

Iniciada la pesquisa, los agentes de la PFA determinaron que el prófugo tenía intenciones de desplazarse hacia el partido de Malvinas Argentinas, y que luego había regresado a otro domicilio en Berazategui.

Finalmente, mediante tareas de campo los efectivos ubicaron la propiedad donde se refugiaba y varias brigadas realizaron una vigilancia en la zona.

Fue así que mientras llegaba a la casa, al notar la presencia policial intentó huir hacia el interior, pero finalmente fue detenido en el ingreso del patio delantero.

El acusado quedó a disposición del Juzgado de Garantías 4 de Berazategui, hasta que se resuelva su traslado a La Rioja.